سقوط 4 قذائف على المنطقة الخضراء في بغداد المزيد

سقطت 4 صواريخ كاتيوشا على المنقطة الخضراء شديدة التحصين في العاصمة العراقية بغداد، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتمثل هذه الصواريخ امتداداً لسلسلة من القذائف التي تم إطلاقها على بغداد، وتحديداً المنطقة الخضراء التي تضم أهم مقار البعثات الدبوماسية ومن بينها السفارة الأمريكية.

وبحسب ما ذكرته قناة العربية فإن السفارة الأمريكية في بغداد أطلقت صافرات الإنذار بعد الهجوم الصاروخي.

Advertisements

كما حلقت طائرات مروحية فوق المنطقة الخضراء ببغداد بعد هذا الهجوم مباشرة.

والثلاثاء، سجلت خلية الإعلام الأمني العراقية، سقوط 3 صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي ليلة الإثنين.

ومساء السبت، سقط صاروخين كاتيوشا على معسكر التاجي الذي تتواجد به قوات أمريكية في شمال العاصمة بغداد.