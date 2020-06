كتب هاني نصر العربي في الخميس 18 يونيو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر رسميا.. لكزس تكشف عن سياترها الجديدة "IS 2021" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة لكزس بشكل رسمي عن سيارتها الجديدة المنتظرة "IS 2021" السيدان.

وتسعى لكزس IS لمنافسة مرسيدس C Class وأودي A4 وبي إم دبليو الفئة الثالثة، كما تشمل منافساتها جينيسيس G70 الجديدة وحتى كاديلاك CT4، ما يجعل لكزس محتاجة لتزويد سيارتها بأحدث التقنيات والميزات المتوفرة لتتمكن من جذب العملاء.

Advertisements

تحمل IS الجديدة تصميم خارج بهوية رسمية أفضل من سابقتها تشمل واجهة مرتفعة ومشدودة وأنيقة ومصابيح خلفية متصلة، أما التصميم الداخلي فيأتي محافظ بنسبة كبيرة على IS السابقة فقد استبدلت لكزس تصميم مخارج التكييف الجانبية وقامت بعمل تعديلات طفيفة في وسط الكونسول مع إضافة لوحة لمس للتحكم بأنظمة السيارة وإضافة شاشة وسطية مقاس 10.3 إنش تدعم الهواتف الذكية من خلال أنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وحتى أمازون أليكسا كمواصفات قياسية للسيارة.

أضافت لكزس أدوات سلامة قياسية لـ IS الجديدة تطلق عليها الشركة أسم Safety System+ 2.5 ويشمل فرامل الطوارئ الأوتوماتيكية وحساسات مع كشف المشاة وركاب الدراجات ونظام تحذير التصادم، وتيمكن طلب تجهيزات إضافية تشمل مثبت السرعة النشط ومساعد الحفاظ على المسار وتغيير المسار.

لم تكتفي لكزس بالحفاظ على داخليتها، بل مازالت تحمل نفس المحركات السابقة، تأتي فئة IS 300 الأساسية بمحرك 2.0 لتر تيربو ينتج 241 حصان للعجلات الخلفية وناقل حركة من 6 سرعات. أما الفئة الأعلى من IS 300 فتحمل محرك V6 ينتج 260 حصان مع ناقل حركة من سرعات ودفع كلي للعجلات. تضيف لكزس فئة IS 350 التي تحمل نفس المحرك السابق بقوة 311 حصان ودفع كلي قياسي، مع ناقل حرك 6 سرعات أساسي أو 8 سرعات اختياري وفي الجزء العلوي من النطاق ، يحصل IS 350 – المتوفر في كل من RWD و AWD – على محرك V6 سعة 3.5 لتر جيد لـ 311 حصانًا و 280 رطلًا.