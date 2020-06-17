موجز العين للسيارات.. مواجهة نيسان وشيفروليه وسيارات تحمي من كورونا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات التابعة لفئة SUV، دارت فيما بينهم منافسة قوية على الرغم من تراجع المبيعات بسبب أزمة كورونا.

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من الموديلات العاملة بالغاز كوقود، وقام موقع "كار نيوز"، بالكشف عبر تقرير له، عن أبرز السيارات الجديدة الموفرة في استهلاكها للغاز.

أعلنت شركة بورشه الألمانية عن نيتها لإطلاق سراح وحش الأراضي الوعرة Cayenne GTS خلال يوليو/تموز المقبل بسعر يبدأ من نحو 114 ألف يورو.

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في عام 1970، دخل عالم صناعة السيارات موديل جديد أحدث نقلة نوعية بين فئات SUV، حين قدمت شركة لاند روفر البريطانية للمرة الأولى طراز "رينج روفر" المميز.

تراجعت مبيعات السيارات في أسواق الاتحاد الأوروبي بنسبة 41.5% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، مدفوعة بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا حول العالم، وعمليات الغلق في دول الاتحاد الـ 27.

يقترب موسم الصيف بما فيه من معاناة لأصحاب السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة وانتشار الأتربة والميكروبات، حيث يواجه البعض مشكلة انتشار رائحة العفن بالسيارة خاصة بعد انقضاء فصل الشتاء ومع بداية تشغيل مكيف الهواء.

أعلنت شركة نيسان عن طرح نسخة 2021 الأحدث من طراز "روج"، بإمكانيات مميزة، وضعته في منافسة مباشرة مع أبرز الموديلات المتواجدة بالأسواق من فئة SUV التابع لها.

ساهمت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في تغيير شكل صناعة السيارات من مختلف الجوانب، بما في ذلك طريقة تصميم السيارة من الداخل والخارج، وفقا لتصريحات جديدة لأحد الرواد بهذا المجال.