4 طرازات من فئة SUV في منافسة شرسة.. اكتشف الأفضل

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات التابعة لفئة SUV، دارت فيما بينهم منافسة قوية على الرغم من تراجع المبيعات بسبب أزمة كورونا.

وقام موقع "موتورو ان" المختص بأخبار السيارات، بالجمع بين 4 من أبرز الموديلات التابعة لفئة SUV، التي طرحت لعام 2020، ووضعفهم في مقارنة مميزة، في مواجهة بعضهم البعض للوقوف على الأبرز بينهم.

وقدم الموقع الأمريكي هذه المقارنة بين موديلات 2020 لكل من طراز هوندا CR-V هيونداي Tucson، وكيا Sportage و تويوتا RAV4.

وبدأ الموقع بالحديث عن قدرات المحرك لكل طراز، وبدأ بطراز هوندا CR-V بنسخته الجديدة لعام 2020، وقال الموقع أن هذا الطراز من الشركة اليابانية، يتوفر بخيارين فيما يخص المحرك، الأول توربيني بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 190 حصان، مع عزم دوران 179 لفة للقدم، ومعدل استهلاك للوقود جالون لكل 30 ميل كحد أقصى.

والمحرك الثاني الذي يتوفر به طراز هوندا CR-V، هو محرك هجين بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 212 حصان، مع معدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 38 ميل.

ومن بعده تحدث الموقع عن طراز هيونداي Tucson الذي يتوفر بخيارين من المحرك، الأول بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 161 حصان، مع عزم دوران 150 لفة للقدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 25 ميل كحد أقصى.

والخيار الثاني من المحرك الذي يتوفر به طراز هيونداي، يأتي بسعة 2.4 لتر، وينتج قوة 181 حصان، مع عزم دوران 175 لفة للقدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 25 ميل كحد أقصى.

ثم ذكر الموقع قدرات محرك طراز كيا Sportage، الذي يتوفر بمحرك ذو سعة 2.4 لتر، ينتج قوة 181 حصان، مع عزم دوران 175 لفة للقدم، وناقل سعرة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، ومعدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 26 ميل كحد أقصى.

ويتوفر الطراز بمحرك آخر، توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 240 حصان، مع عزم دوران 260 لفة للقدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، ومعدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 23 ميل كحد أقصى.

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وبعد ذلك ذكر الموقع قدرات طراز تويوتا RAV4، الذي يتوفر بمرحك ذو سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 203 حصان، مع عزم دوران 184 لفة للقدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 30 قدم كحد أقصى.

ويتوفر طراز تويوتا بمحرك آخر كهربائي مهجن بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 219 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات ومعدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 40 ميل.

وذكر الموقع الامريكي بعد ذلك في مقارنته، المواصفات الداخلية لكل طراز من الموديلات الأربعة، وبدأ بطرا هوندا Honda CR-V، الذي يتوفر بارتفاع داخلي للسقف للمقاعد الخلفية يصل لـ 39.2 بوصة و 40.1 بوصة للمقاعد الأمامية، ومساحة سفلية للقدم للمقاعد الخلفية تصل لـ 40.4 بوصة و 41.3 بوصة للمقاعد الأمامية.

ويتوفر طراز فورد بقدرات تقنية أبرزها شاشة معلومات داخلية بقياس يتراوح بين 5.0 و 7.0 بوصة وفقا لفئة الطراز، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و أندرويد أوتو"، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وخاصية التنقل بين سرعات السيارة بزر مخصص لذلك.

ومن بعده تحدث الموقع عن ابرز المواصفات الداخلية لطراز هيونداي Tucson، الذي يتوفر بارتفاع داخلي للسقف للمقاعد الخلفية يصل لـ 39.2 بوصة و 39.6 بوصة للمقاعد الأمامية، ومساحة سفلية للقدم للمقاعد الخلفية تصل لـ 38.2 بوصة و 41.5 بوصة للمقاعد الأمامية.

ويتوفر طراز فورد بقدرات تقنية أبرزها شاشة معلومات داخلية بقياس يتراوح بين 7.0 و 8.0 بوصة وفقا لفئة الطراز، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و أندرويد أوتو"، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

ثم ذكر الموقع أبرز المواصفات الداخلية لطراز كيا Sportage، الذي يتوفر بارتفاع داخلي للسقف للمقاعد الخلفية يصل لـ 39.1 بوصة و 39.3 بوصة للمقاعد الأمامية، ومساحة سفلية للقدم للمقاعد الخلفية تصل لـ 38.2 بوصة و 41.5 بوصة للمقاعد الأمامية.

ويتوفر طراز فورد بقدرات تقنية أبرزها شاشة معلومات داخلية بقياس 8.0 بوصة، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و أندرويد أوتو"، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

واختتم الموقع المقارنة بذكر أبرز المواصفات الداخلية لطراز تويوتا RAV4، الذي يتوفر بارتفاع داخلي للسقف للمقاعد الخلفية يصل لـ 39.5 بوصة و 37.7 بوصة للمقاعد الأمامية، ومساحة سفلية للقدم للمقاعد الخلفية تصل لـ 37.8 بوصة و 41.0 بوصة للمقاعد الأمامية.

ويتوفر طراز فورد بقدرات تقنية أبرزها شاشة معلومات داخلية بقياس يتراوح بين 7.0 و 8.0 بوصة وفقا لفئة الطراز، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و أندرويد أوتو"، وخاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وخاصية تدفأة للمقاعد الخلفية.