وكيل رينو يكشف عن شروط استلام كوبون عرض الصيانة المجانية عند شراء ميجان وداستر

كتب: باسل الحلواني

كشفت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM ، وكيل علامة رينو في مصر، عن شروط استلام كوبون عرض الصيانة المجانية عند شراء طرازي ميجان، وداستر.

قالت الشركة عبر بيان لها، إن عرض الصيانة المجانية عند شراء طرازي ميجان، وداستر، ساري على جميع العملاء الذين قاموا بالشراء من "رينو مصر"، وكذلك من الموزعين المعتمدين،

والتجار، في جميع أنحاء الجمهورية ابتداءً من أول مايو الماضي.

أكدت أنه ينبغي على العميل تقديم الأوراق التالية للتمتع بالعرض، وهي :"فاتورة الشراء من المعرض، إذن الاستلام، صورة من خطاب المرور، ونسخة سارية من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر".

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أوضحت "EIM"، أنه على العميل تقديم جميع المستندات التالية مباشرة في معارض رينو EIM، المعتمدة فقط بالمناطق التالية:"القاهرة: العبور، مصرالجديدة"، و"الجيزة: الشيخ زايد، المهندسين، أبورواش"، و"الإسكندرية: العامرية، سان ستيفانو، سموحة"، بالإضافة إلى فروع الشركة الأخرى بجميع أنحاء الجمهورية.

كانت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصرى لسيارات رينو فى مصر، قد أطلقت الأسبوع الماضي، حملة ترويجية في إطار عدد من الاستراتيجيات المرنة والخلاقة التي تقوم بها لاستثمار الفرص المتاحة وتحويل التحديات إلى مكاسب.