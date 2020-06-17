بورشه تطلق سراح وحش الأراضي الوعرة Cayenne GTS في يوليو

أعلنت شركة بورشه الألمانية عن نيتها لإطلاق سراح وحش الأراضي الوعرة Cayenne GTS خلال يوليو/تموز المقبل بسعر يبدأ من نحو 114 ألف يورو.



وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Cayenne GTS الجديدة يزأر بداخلها محرك سعة 4.0 لتر بقوة 338 كيلووات/460 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 620 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة بفضل هذه القوة الكبيرة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى على أعتاب 270 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 11.2 لتر/100 كلم.

وتتمتع السيارة بضبط أكثر رياضية لمجموعة التعليق، وتقليص الخلوص الأرضي بمقدار 2 سم، وتجهيزات موسعة، مع ملامح تصميمية أكثر شراسة من خلال المكونات المطلية باللون الأسود، كما تضمن مجموعة العادم الجديدة التعبير الصوتي عن المحرك القوي.

كورونا والمبيعات

وعرقلت جائحة كورونا نشاط مبيعات "بورشه" الألمانية للسيارات الرياضية على نحو ملحوظ في مارس/آذار الماضي، إلا أن نسبة التراجع في أرقام المبيعات في الربع الأول من هذا العام لم تكن قوية كما كان متوقعا.

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وأعلنت الشركة، في شتوتجارت أنها باعت في الربع الأول من هذا العام نحو 53 ألف سيارة على مستوى العالم، بتراجع قدره 5% مقارنة بالربع الأول لعام 2019.

وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، أوليفر بلومه، يتوقع تراجعا بنسبة 10% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وسجلت الشركة تراجعا في المبيعات بنسبة 17% في الصين و20% في الولايات المتحدة، بينما حققت زيادة قوية في مبيعاتها في أوروبا مطلع هذا العام بنسبة 20% رغم جائحة كورونا.

ولكن مع الوضع في الاعتبار أن مبيعات الربع الأول لعام 2019 كانت ضعيفة للغاية، حيث كانت بورشه لا تزال تعاني من آثار الأقلمة مع اختبار العوادم الجديد المعروف باسم "الإجراءات المنسقة عالميا لاختبار المركبات الخفيفة".

وكانت سيارة "كايان" للطرق الوعرة هي الطراز الأكثر مبيعا لدى بورشه، حيث باعت منها في الربع الأول من هذا العام 18400 سيارة، تلتها سيارة "ماكان" الأصغر نسبيا ببيع 15500 نسخة منها. وباعت الشركة 1400 سيارة كهربائية من طراز "تايكان"، التي أطلقتها في الأسواق بنهاية العام الماضي.