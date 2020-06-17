الناغي – هيونداي مستمرة في تقديم عروضها المميزة لشهر يونيو

على طرازات متنوعة من سيارات هيونداي 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر شركة محمد يوسف ناغي للسيارات في إطلاق عروضها المميزة على بعض من طرازات هيونداي للعام 2020 ضمن الأنشطة التسويقية التي تطلقها الشركة تشجيعاً لعملاءها لتملك واحدة من الطرازات المتوفرة بمعارضها.

أهم ما يميز هذه العروض أنها تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة الاستثنائية بدون رسوم إدارية مع ضمان المصنع لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم وتأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية مع كافة امتيازات الصيانة الشاملة التي تمتد إلى عام كامل أو مسافة 20 ألف كلم.

تندرج هذه الحملة لتلبية احتياجات العملاء حيث وضعت بمتناولهم العروض التمويلية المناسبة مع إمكانية تأجيل أول ثلاث اقساط، وخدمات ما بعد البيع لمنحهم راحة البال من خلال فروع ومعارض شركة الناغي للسيارات – هيونداي إضافة إلى موزعيها المعتمدين بالمنطقة الغربية من المملكة.

خالد الحارثـي مدير التسويق والاتصالات التسويقية بشركة محمد يوسف ناغي للسيارات – هيونداي أكد على أهمية هذه المرحلة الانتقالية مع عودة الحياة الطبيعية ومواكبة لهذه الظروف الاستثنائية وتشجيعا للعملاء على تملك سيارات ذات مواصفات متكاملة من الفخامة والأداء التي من شأنها المضي في اتخاذ القرار لتملك طرازات هيونداي، أكسنت والنترا وتوسان تقديرا للثقة التي وضعها عملاؤنا، ومن خلال إطلاق هذه الحملة الشاملة أصبحت الفرصة سانحة لهم لتحقيق رغبتهم بكل يسر وسهولة من خلال برامج تمويل مرنة وخدمات ما بعد البيع تعزز من علاقتنا المميزة مع عملاءنا لضمان راحة البال والطمأنينة.

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والجدير ذكره أن كافة معارض الناغي – هيونداي تتخذ إجراءتها لضمان سلامة وصحة عملاءها وموظفيها من خلال تعقيم كافة إداراتها ومنشآتها ومراكز الخدمة، وتوفير كافة احتياجات الوقاية مع اتباع تعليمات الجهات المختصة وتنفيذا لشعار “العودة بحذر”.