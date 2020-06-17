لامبورجيني لن تحضر أي معارض سيارات بعد الآن

الخليج ٣٦٥ نت – معارض السيارات كانت في خطر بالفعل قبل وباء الكورونا والآن أعلنت لامبورجيني من طرفها عن عدم اهتمامها بالمعارض بعد الآن.

وقد صرح رئيس قسم التسويق والتواصل للشركة، كاتيا باسي: “لقد قررنا عدم حضور معارض السيارات بعد الآن لاعتقادنا بأهمية التواصل المباشر بيننا وبين المستهلك.. ومعارض السيارات لا تتسق مع فلسفتنا”.

مع ذلك لامبورجيني لن تتخلى عن فكرة “الفعاليات” بالكامل، حيث ستشارك في مهرجان جودوود البريطاني للسرعة، ومهرجان بيبل بيتش كونكورد الأمريكي، ويمكن اعتبارهما معارض مصغرة للسيارات وقد رأينا عدة تدشينات رئيسية فيهم مؤخراً.

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