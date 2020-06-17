بالصور.. محطات في تاريخ لاند روفر بعيدها الخمسين

في عام 1970، دخل عالم صناعة السيارات موديل جديد أحدث نقلة نوعية بين فئات SUV، حين قدم شركة لاند روفر البريطانية للمرة الأولى طراز "رينج روفر" المميز.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن الطراز، طرح في جيله الأول في ذلك الوقت باسم "كلاسيك"، وكان يعمل نظام دفع رباعي، وتصميم خارجي يحمل طابع موديلات "واجن" عريضة السقف.

ومع بداية حقبة الثمانينيات، عملت شركة لاند روفر، على تحسين الطراز، وقامت بطرحه للمرة الأولى بأربعة أبواب، وكان يترقبه عشاق السيارات السيارات في ذلك الوقت، بعد ما تركه من أثر عبر جيله الأول.









وفي عام 1995، طرحت لاند روفر الجيل الثاني من "رينج روفر"، باسم P38A، الذي عملت على تحسين قدراته أيضا، في الفترة بين 1996 وحتى عام 2003 حين طرحت الجيل الثالث منه.

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وبظهور الجيل الثالث من رينج روفر، قدمت من خلال الماركة البريطانية، معنى جديدة للرحابة والفخامة في عالم صناعة السيارات الـ SUV، وكان الجيل الثالث، بداية عهد لاند روفر بطرح فئات مشتقة من الطراز للمرة الأولى، حين كشفت رسميا، عن فئة "سبورت" الرياضية من "رينج روفر".





وفي عام 2013، وصل للأسواق الجيل الرابع الذي يستمر طرح نسخ جديدة منه حتى الآن نم طراز رينج روفر، وهو الجيل الذي شهد تعاون في صناعته للمرة الاولى من شركة جاجوار، كما يعتبر أول جيل يستخدم في تصنيع هيكله بالكامل معدن الألومينيوم.





وبحلول عام 2020 الجاري، يكون قد اتم طراز "رينج روفر" يوبيله الذهبي، بعد مرور 50 عام على طرحه رسميا، واحتفالا بهذه المناسبة، قامت شركة لاند روفر بطرح نسخة جديدة خاصة من الطراز باس "رينج روفر 50".

ونقل موقع "موتور وان" اللقطات الرسمية لهذه النسخة الجديدة الخاصة من الطراز، والتي أعلنت عنها لاند روفر بجلسة تصوير خاصة تجمع بين أول نسخة طرحت من الطراز وبين هذه النسخة الأحدث "رينج روفر 50".

وقال الموقع إن هذه النسخة الخاصة، ستطرح بمرحك بسعة 5.0 لتر، من فئة V8 يتنج قوة 518 حصان، وستتوفر نسخ محدودة منه للبيع بعدد 1970 ألف سيارة فقط.