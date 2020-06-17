قائمة السيارات الأكثر مبيعا في أوروبا رغم حصار كورونا

تراجعت مبيعات السيارات في أسواق الاتحاد الأوروبي بنسبة 41.5% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، مدفوعة بالتبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا حول العالم، وعمليات الغلق في دول الاتحاد الـ 27.

تقرير صدر، الأربعاء، عن اتحاد مصنعي السيارات أظهر أن عدد السيارات المباعة والمسجلة في دول الاتحاد الأوروبي، بلغت في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 3.331 ملايين سيارة، مقارنة مع 5.692 ملايين سيارة في الفترة المقابلة من العام الماضي.

ومن حيث العدد، تصدرت علامة مجموعة فولكسفاجن المبيعات في الاتحاد الأوروبي بواقع 884 ألف مركبة، مقارنة مع 1.4 مليون مركبة في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع بلغت نسبته 37.1%.

في المرتبة الثانية من حيث الأكثر مبيعا داخل أسواق الاتحاد الأوروبي، جاءت مجموعة بيجو ستروين، التي باعت في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 524.2 ألف مركبة مقارنة مع 987.7 ألف مركبة على أساس سنوي، بتراجع 46.9%.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت مجموعة رينو التي سجلت مبيعات في الاتحاد الأوروبي 345 ألف مركبة مقارنة مع 667 ألف مركبة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 48.3%.

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في المرتبة الرابعة، جاءت مجموعة هيونداي الكورية الجنوبية التي باعت سيارات بعدد 237.1 ألف مركبة في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 362.46 ألف مركبة على أساس سنوي، بتراجع 34.6%.

أما المرتبة الخامسة جاءت مجموعة سيارات BMW، التي باعت 219.8 ألف مركبة في الشهور الخمسة الأولى 2020، مقارنة مع 325.4 ألف مركبة في الفترة المقابلة من 2019، بتراجع نسبته 32.5%.

في المرتبة السادسة جاءت فيات كرايسلر التي باعت مركبات في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري بمقدار 212.1 ألف سيارة، مقارنة مع 421.1 ألف مركبة في الفترة المقابلة من 2019 بتراجع 49.6%.

وسابعا، جاءت مجموعة دايملر (مرسيدس)، التي باعت 193.7 ألف مركبة مقارنة مع 322.7 ألف مركبة في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع بنسبته 39.9%.

في المرتبة الثامنة، جاءت مجموعة تويوتا موتورز التي باعت في الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 193.1 ألف مركبة مقارنة مع 277.48 ألف مركبة في الفترة المقابلة، بنسبة هبوط بلغت 30.4%.

وبنسب متفاوتة بين 33 - 52% تراجعت مبيعات علامات تجارية مثل مازدا، ونيسان، وفورد، وميتسوبيشي وجاغوار وهوندا وفولفو.