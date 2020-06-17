أسباب تدفعك إلى شراء كيا سيلتوس 2020

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت كيا سيلتوس 2020 الإس يو في المدمجة الجديدة في وقت سابق إلى المملكة لدى وكالة كيا الجبر، وتجمع الأس يو في بين التصميم الجذاب والداخلية المريحة بالإضافة إلى التقنيات المتميزة والسعر التنافسي، ونستعرض اليوم مجموعة من أبرز مميزات السيارة التي تجعل شرائها صفقة رابحة بلا شك.

1- تصميم خارجي شبابي أنيق

تتمتع كيا سيلتوس بتصميم خارجي رياضي يبرز ذلك الخطوط الديناميكية الحادة التي تغطي جسد السيارة بالإضافة إلى الشبك الامامي على شكل أنف نمر والمصابيح ذات التصميم السلس.

2- داخلية فخمة بتقنيات متطورة

استطاعت كيا توفير مقصورة فخمة لسيارتها مع تقنيات متطورة، حيث تأتي بشاشة معلومات لمسية ترفيهية كبيرة 8 إنش، بجانب عدادات رقمية بشاشة 7 إنش، وتصميم الشاشتين المتصلتين يعطي السيارة مظهر أكثر فخامة.

ولا تتوقف المميزات عند هذا الحد فهناك مقاعد بأنظمة تبريد وشحن لاسلكي للهواتف ومنافذ شحن USB، بالإضافة إلى نظام إضاءة محيطية من 8 ألوان يمكنك ضبطه حسب تفضيلاتك، ونظام صوتي فاخر من Bose يضم 8 مكبرات صوت.

3- سيارة عملية للرحلات الطويلة

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بعد أن زودت كيا سيارتها بالعديد من عوامل الرفاهية، حرصت أيضاً على جعلها سيارة عملية، فالسيارة تحتوي على مساحة تخزينية مميزة، ومساحة أرجل مميزة لضمان راحة الركاب.

هذا بالإضافة إلى العديد من عوامل الأمان مثل تقنية إدارة ثبات السيارة واستخدام الفولاذ عالي الصلابة في الشاصيه ونظام مساعد السائق في الركن عبر كاميرا ومستشعرات خلفية تسهل المهمة بالأماكن الضيقة مع وسائد هوائية متعددة.

4- محرك مميز للأعمال اليومية

تعتمد الاس يو في على محرك سعة 1.6 لتر 4 سلندر بقوة 123 حصان وعزم 151 نيوتن متر، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 7.6 لتر لكل 100 كيلومتر وهو ما يجعلها سيارة اقتصادية مميزة.