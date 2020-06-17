لاندروفر رنج روفر 2021 تحصل على نسخة خاصة للاحتفال بالذكرى الخمسين

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت لاندروفر عن نسخة خاصة جديدة لرنج روفر 2021 للاحتفال بالذكرى الخمسين للـ SUV الأيقونية. النسخة الخاصة ستحمل اسم “رنج روفر خمسين”، وستكتفي الشركة بصنع 1,970 وحدة منها عالمياً إشارة للعام الذي بدأ إنتاج رنج روفر فيه، وقد حصلت النسخة على بعض اللمسات التي تميزها عن الموديلات الأخرى، مثل تصاميم فريدة لجنوط 22 إنش. كما حصلت النسخة على شعارات “خمسين” في الخارج والداخل وعدة ألوان خارجية بيضاء وزرقاء فريدة من نوعها، وستتوفر الـ SUV بالطول العادي وبقاعدة العجلات الطويلة، بمحركات بترولية وديزل متعددة بالإضافة إلى نسخة هجينة بالقابس بمحرك تيربو 4 سلندر سعة 2.0 لتر ومحرك كهربائي بقوة إجمالية 400 حصان وعزم 640 نيوتن.متر. وستكشف لاندروفر عن أسعار الإصدار الخاص وموعد توصيل الطلبيات قريباً. Advertisements

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