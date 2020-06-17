5 نصائح لهواء نقي داخل السيارة في الصيف

يقترب موسم الصيف بما فيه من معاناة لأصحاب السيارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارة وانتشار الأتربة والميكروبات، حيث يواجه البعض مشكلة انتشار رائحة العفن بالسيارة خاصة بعد انقضاء فصل الشتاء ومع بداية تشغيل مكيف الهواء.



وحسب توصيات خبراء ألمان فإن هذا يعود لأسباب عدة، منها إهمال أعمال صيانة السيارة في الشتاء، ما يترتب عليه وجود البكتيريا في أجزاء المكيف وارتفاع الرطوبة، وهو ما يعد بيئة خصبة لتكاثرها وانتشار رائحة العفن.

ويقدم الخبراء الألمان 5 نصائح للحصول على هواء نقي داخل السيارة.

تنظيف نظام المكيف

عند انتشار رائحة عفن كريهة بعد تشغيل المكيف، يتعين على قائد السيارة تنظيف المكيف ومكوناته، وذلك باستخدام بخاخات منظف خاصة يتم رش المادة الموجودة بها في السيارة وتشغيل المكيف لبعض الوقت، كما تتوفر مواد ترش على مكونات المكيف مباشرة مثل المبخر.

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تغيير فلتر الهواء بشكل منتظم

يتعين على قائد السيارة تغيير فلتر الهواء مرة واحدة على الأقل كل عام، وبذلك يتم التخلص من البكتيريا والرطوبة المتعلقة به، ويفضل تغييره أكثر من مرة بالنسبة للأشخاص، الذين يعانون من الحساسية.

الالتزام بصيانة المكيف

مع مرور الوقت يفقد نظام المكيف سائل التبريد، وهو ما يقلل من قدرته على التبريد؛ لذا يتعين إجراء الصيانة لنظام التكييف كل ثلاث سنوات، والتي يتم فيها أيضا التحقق من عدم وجود تسرب بالنظام.

تخلص من الرطوبة في السيارة

وجود رائحة للعفن في السيارة دليل على وجود رطوبة في جزء ما منها، وهو ما يستدعي اكتشافه والعمل على التخلص من الرطوبة. وبوجه عام لابد من تحرير المصارف المسدودة والتحقق من عناصر الإحكام.

تشغيل المروحة من آن لآخر

لا يجوز إغلاق المروحة بشكل دائم؛ لأنه بذلك لن يتم التخلص من الهواء المحمل بالعفن والمساعدة على دخول هواء نقي جديد.