5 نصائح للتعامل الصحيح مع زيوت محرك السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – يعتبر زيت المحرك من أبرز العوامل التي تساعد على عمل محرك السيارة بكفاءة عالية، وتحافظ عليه من التلف، لكن لا يدري كثير من السائقين الجدد أهمية زيت المحرك وكيفية التعامل معه بشكل صحيح للحفاظ على المحرك.

وحذر خبراء نادي السيارات الألماني من خطورة التهاون في التعامل مع زيت المحرك، وذلك لوظائفه المتعددة في الحفاظ على المحرك، حيث يقوم بتزليق أجزاء المحرك الداخلية ومنع احتكاكها أثناء الدوران، كما يعمل على تبريد المحرك وتنقيته من الشوائب.

لذا نستعرض لكم اليوم أبرز النصائح التي يجب اتباعها لتفادي تعطُّل السيارة بفعل التعامل الخاطئ مع زيت المحرك، وهي كما يلي:

– يجب الانتباه إلى إضاءة لمبة الزيت في لوحة القيادة، حيث أنها تعتبر إنذار خطير بوجود مشكلة في زيت المحرك قد يعرض المحرك للتلف، وذلك بسبب نقص مستوى الزيت داخل المحرك عن الحد الأدنى الآمن، أو بسبب انتهاء صلاحية الزيت وعدم قدرته على أداء مهامه.

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– عند إضافة الزيت الجديد يجب التأكد من عدد اللترات التي يحتاجها المحرك بمراجعة كتيب التعليمات والتشغيل الخاص بالسيارة، مع ملاحظة أنه لن يقل بأي حال عن ثلاثة لترات.

– يختلف معدل أداء الزيت وفقاً لأنواعه، حيث توجد زيوت تصلح للسير لمسافة 1000 كم وأخرى لـ3000 وثالثة لـ10 آلاف.

– يجب شراء الزيوت الأصلية وتجنب الوقوع في فخ الزيوت المغشوشة.

– السيارات المصفحة يتم التعامل معها عند تغيير الزيت من الأسفل بواسطة آلة شفط سوائل.