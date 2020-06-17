مازدا BT-50 2021 بيك أب الجديدة كلياً تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مازدا النقاب عن BT-50 الجيل الثالث الجديد كلياً، بلغة تصميم مختلفة تماماً عن الجيل السابق ومتسقة الآن مع باقي موديلات مازدا، خاصة في المصابيح الأمامية والشبك الأمامي الكرومي .. وبشكل عام تبدو المقدمة فريدة من نوعها مقارنة بسيارات البيك اب الأخرى في الأسواق.

وتستمر التحديثات الواسعة في الداخل، حيث تتمتع المقصورة بطابع فاخر وأنيق مع شاشة معلومات ترفيهية كبيرة بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي وجلود ناعمة للمقاعد والكونسول الأوسط ولوحة القيادة.

بينما الجيل السابق من البيك اب اعتمد على فورد رينجر، الجيل الجديد تم تطويره بالتعاون مع ايسوزو، ليشارك الآن نفس المنصة مع موديل دي ماكس بيك أب الجديد، مع تزويدها بمحرك 3.0 لتر تيربو ديزل بقوة 188 حصان وعزم 450 نيوتن.متر، بقدرة على سحب 3500 كيلوجرام وحمل 1000 كيلوجرام بحد أقصى.

البيك أب مزودة بعدد من أحدث أنظمة السلامة بشكل قياسي مثل كبح الطوارئ الأوتوماتيكي والمساعدة على البقاء في حارة الطريق ورصد النقطة العمياء والتحذير من الزحام الخلفي وغيرهم، وستنطلق البيك أب الجديدة في الأسواق لاحقاً هذا العام.

Advertisements