بي ام دبليو M5 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو رسمياً عن M5 2021 بتصميم مشابه للفئة الخامسة فيس ليفت القياسية، بشبك أمامي محدث ومصابيح أمامية مختلفة بعض الشيء، مع مصدات أكثر جراءة ومصابيح خلفية ثلاثية الأبعاد.

بالانتقال للداخل نرى شاشة معلومات ترفيهية 12.3 إنش أكبر حجماً بتطبيق اندرويد اوتو ونظام ملاحة سحابي متطور، كما قامت الشركة بتحديث تجليد المقاعد والكونسول الأوسط لتسهيل التعامل مع وظائف السيارة المختلفة.

وتستمر M5 مع محرك V8 توربو مزدوج سعة 4.4 لتر بقوة 600 حصان وعزم 750 نيوتن.متر مع جير أوتوماتيكي 8 سرعات ونظام دفع كلي، ما يسمح للسيارة بالتسارع إلى 100 كم\س في 3.4 ثانية.. بينما نسخة Competition الأعلى في المجال ستصل قوتها إلى 625 حصان مع عزم 750 نيوتن.متر بتسارع إلى 100 كم\س في 3.3 ثانية وسرعة قصوى تصل إلى 305 كم\س عند تزويدهم بحزمة أداء اختيارية.

وستنطلق M5 الجديدة في أغسطس بأسعار ألمانية تبدأ 120,900 يورو (511,000 ريال)، مع العلم أن هذه الأسعار ستختلف بقوة بين الأسواق.

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