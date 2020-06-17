الصين تعلن الاتفاق مع الهند على حل الخلاف الحدودي بينهما المزيد

قالت الصين، الأربعاء، إنها لا تريد وقوع المزيد من الاشتباكات على حدودها مع الهند وأن البلدين يحاولان حل المسألة عن طريق الحوار.

وأضاف تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بكين ليست المسؤولة عن وقوع الاشتباكات.

وأشار إلى أن الوضع بشكل عام على الحدود مستقر وتحت السيطرة.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وسائل إعلام هندية ارتفاع عدد قتلى الجيش الهندي نتيجة الاشتباكات مع الجيش الصيني في منطقة وادي غلوان الحدودية إلى 20 جنديا على الأقل.

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وقال المتحدث العسكري الهندي، الإثنين، إن مواجهات عنيفة وقعت مساء الإثنين نجم عنها قتلى من الجانبين خلال اشتباكات على الحدود الصينية.

وتأتي الواقعة بعد أسابيع من تفاقم التوتر ونشر تعزيزات بآلاف الجنود من الجانبين.

وفي مايو /أيار الماضي عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الوساطة في المواجهة الجارية بين الجيشين الهندي والصيني في المناطق الحدودية المتنازع عليها بين البلدين في الهيمالايا.

وتشهد الحدود بين القوتين الآسيويتين النوويتين توترات خاصة في قطاعات لاداخ (غرب) وأروناشال براديش (شرق).

وكثيرا ما تقع مواجهات بين البلدين على طول حدودهما البالغة 3500 كلم، لكن دون أن ينجم ذلك عن سقوط قتلى منذ عقود.