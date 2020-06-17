بالصور.. أفضل 5 سيارات دفع خلفي في 2020

عرف نظام ، All-wheel الدفع الخلفي كنوع من أنظمة دفع السيارات لنقل الحركة من المحرك إلى العجلات الخلفية للسيارة، وهو أحد الأنواع الثلاثة للدفع، أما النوعان الأخران هما، الدفع الأمامي و الدفع الرباعي.

وشهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات التي تعمل بنظام الدفع الخلفي، all-wheel، وتتمتع بإمكنيات مميزة.

وقام موقع "كار نيوز" بجمع قائمة من 5 موديلات كانت الأبرز من بين الموديلات التي طرحت بنظام الدفع الخلفي all-wheel، وجاء في المركز الأول، طراز تسلا موديل S، والذي حصد تقييم لأداءه من خبراء الموقع الأمريكي وصل لـ 9/10 ويعمل هذا الطراز بمحرك كهربائي قادر على قطع مسافة تصل لـ 402 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 2.3 ثانية خلال 60 ميل في الساعة، ويتوفر بسعر افتتاحي 79,990 ألف دولار.

وفي المركز الثاني ضمن قائمة موقع "كار نيوز"، جاء طراز بورش 911 بنسخته الأحدث لعام 2020، الذي حصل على تقييم من الموقع 8.8/10، ويعمل بمحرك ينتج قوة 443 ويتوفر بتكلفة 120,600 ألف دولار.

Advertisements

وفي المركز الثالث ضمن قائمة أفضل السيارات العاملة بالدفع الخلفي في 2020، جاء طراز أودي R8 الرياضي بنسته الجديدة لعام 2020، والذي يعمل بمحرك من فئة V10، ينتج قوة 602 حصان، ويتوفر بتكلفة 169,900 ألف دولار، وحصل الطراز على تقييم من موقع "كار نيوز" 8.8/10.

ومن بعده جاء بالمركز الرابع طراز بي إم دبليو الفئة الثانية موديل عام 2020، والذي حصل على تقييم 8.7/10، ويعمل بمحرك ذو 6 اسطوانات، ينتج قوة 444 حصان، ويتوفر بسعر 37,300 ألف دولار.

وفي المركز الخامس في ختام القائمة، جاء طراز أودي A5 موديل 2020، كأحد أبرز موديلات العام العاملة بنظام دفع خلفي، وحصل هذا الطراز على تقييم من موقع كار نيوز، 8.6/10، ويتوفر بتكلفة 42,900 ألف دولار.



