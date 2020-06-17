تعتمد على أنظمة مساعدة تراقب المسافة والسرعة.. هوندا تكشف عن جاز الهجينة

أعلنت عملاق صناعة السيارات اليابانية هوندا، عن الجيل الجديد من أيقونتها "جاز"، بموديلين مختلفين، يعتمد كلاهما على نظام الدفع الهجين.

قالت الشركة اليابانية إن نظام الدفع الهجين سواء في Jazz Crosstar أو Jazz العادية يتألف من محركين كهربائيين مع محرك بنزين سعة 1.5 لتر. ويولد النظام قوة 80 كيلووات/109 حصان.

وتتمكن جاز الهجنية بفضل هذه القوة الكبيرة التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 9.4 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى إلى 175 كم/س.

أما عن معدل استهلاك السيارة من الوقود فيبلغ حوالي 4.5 لتر/100 كم، وهو ما ينتج عنه 102 جرام/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

يعتمد نظام الدفع الهجين على بطارية ليثيوم أيون، كما تمتاز السيارة بحيز أمتعة تتراوح سعته بين 304 و1205 لتر، بالإضافة إلى مقاعد فردية في المؤخرة، والتي يمكن طي مساندها على غرار مقاعد السينما للسماح بنقل الأمتعة الكبيرة.

وتزخر المقصورة بأجهزة رقمية وشاشة لمسية كبيرة، مع المساعد الشخصي الصوتي، ومتجر التطبيقات الخاص، فضلا عن أنظمة مساعدة محسنة تراقب المسافة والسرعة وتوجيه المسار، وتتعرف على المارة والإشارات المرورية.

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