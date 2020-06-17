سيارة كهربائية جديدة من فولكس فاجن.. تعرف على الأسعار والمواصفات

كتب: باسل الحلواني تعتزم عملاق صناعة السيارات الألمانية فولكس فاجن، طرح سيارة كهربائية جديدة تسمى ID.3، في الأسواق خلال شهر سبتمبر 2020. وسوف يتم طرح السيارة بسعر يبلغ نحو 40 ألف يورو، بالنسبة للإصدار "First Edition". Advertisements وتتشابه ملامح السيارة الجديدة من الخارج مع الأسطورة جولف، أما من ناحية التصميم الداخلي فتشبه الأيقونة باسات. ويتوافر للسيارة بطارية تبلغ سعتها 58 كيلووات ساعة، لمنح السيارة القدرة على بلوغ مدى السير 420 كلم. كلم. ويولد محرك ID.3 الكهربائية الجديدة، قوة 150 كيلووات ليدفع السيارة بسرعة قصوى 160 كلم/س. وتعتمد النسخة الأساسية، التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق، على بطارية سعة 45 كيلووات ساعة (مدى سير 330 كلم)، كما سيتوفر للسيارة مستقبلا بطارية سعة 77 كيلووات ساعة (550 كلم).​

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