مبيعات هيونداي وكيا الصديقة للبيئة تتخطى 1.5 مليون سيارة

كتب: باسل الحلواني

شهدت السنوات القليلة الماضية توسع عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، في مجال السيارات الصديقة، وهو ما أكدته تقارير مبيعات الشركة.

وفقاً لـ"هيونداي"، فإن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة التراكمية لهيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها، تخطت 1.5 مليون وحدة في داخل وخارج كوريا

Advertisements

الجنوبية.

وتمثل المبيعات المحلية 504,396 وحدة أو ثلث المبيعات الإجمالية , وتشتمل السيارات الصديقة للبيئة على السيارات الهجينة(هايبريد) والسيارات الكهربائية والسيارات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي.