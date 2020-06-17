كتب: باسل الحلواني
شهدت السنوات القليلة الماضية توسع عملاق صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي، في مجال السيارات الصديقة، وهو ما أكدته تقارير مبيعات الشركة.
وفقاً لـ"هيونداي"، فإن مبيعات السيارات الصديقة للبيئة التراكمية لهيونداي موتور وشركة كيا موتورز التابعة لها، تخطت 1.5 مليون وحدة في داخل وخارج كوريا
وتمثل المبيعات المحلية 504,396 وحدة أو ثلث المبيعات الإجمالية , وتشتمل السيارات الصديقة للبيئة على السيارات الهجينة(هايبريد) والسيارات الكهربائية والسيارات الكهربائية التي تعمل بالهيدروجين والسيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي.
كانت هذه تفاصيل خبر مبيعات هيونداي وكيا الصديقة للبيئة تتخطى 1.5 مليون سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.