الأمير محمد بن خالد بن طلال ينجو من حادث مريع

الخليج ٣٦٥ نت – نشر الأمير عبدالعزيز بن طلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صـوره لإبن أخيه الأمير محمد بن خالد بن طلال الذي تعرّض لحـادث مروري مروع، مع سيارته المحطّمة.

وعلّق الأمير عبدالعزيز على الصورة التي نشرها، وكتب: “الحمدلله على سلامة حبيبي محمد بن خالد، ما تشوف شر و طهور إن شاء الله”، كما علّقت عمته “ريما بنت طلال” على الحـادثة بنشرها صورة للسيارة عبر تويتر، وقالت: “حمداً لله على سلامة ابننا محمد ولد أخوي خالد بعد تعرّضه لحـادث سيارة، الله يحفظه والجميع من شر الحـوادث”.

والجدير بالذكر أن الأمير محمد بن خالد بن طلال بخـير الآن، بينما تسبب الحادث في احتراق سيارته بالكامل حيث تحولت إلى قطعة حديد!