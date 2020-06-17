نسخة رولزرويس كولينان مصغّرة بسعر تويوتا برادو!

الخليج ٣٦٥ نت – لا يبدو أن لقب أغلى سيارة اس يو في في العالم كافي ليُشبع رضا رولزرويس كولينان، حيث حصلت على أغلى نسخة سيارة مصغرة في العالم بمقاس 1:8 من السيارة الأصلية.

يمكن لمالكي السيارة الحصول على نسخة مصغرة طبق الأصل من كولينان بسعر يبدأ من 17,000 دولار (63,750 ريال) لكن النسخة التي نتحدث عنها اليوم بلغت تكلفتها 40,000 دولار (150,000 ريال) بعد إضافة بعض الخيارات على النسخة القياسية، أي بسعر سيارات اس يو في كاملة الحجم.

كما يمكن أن تتوقع، فإن هذه ليست نسخة مصغرة عادية، حيث تحتوي على أكثر من ألف عنصر مصنوع يدوياً استغرق صنعها قرابة الـ 450 ساعة عمل، أي أكثر من نصف الوقت المطلوب لبناء سيارة رولزرويس كولينان الفعلية، حيث اهتمت الشركة بالتفاصيل الدقيقة، فمثلاً تتميز بمصابيح خارجية تعمل بكامل طاقتها، ونسخة طبق الأصل من محرك V12 توربو سعة 6.75 لتر أسفل غطاء المحرك، وتطريز مساند الرأس وغيرها الكثير.

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تأتي النسخة المصغرة من كولينان مع جهاز تحكم عن بعد خاص بها، وباستخدامه يمكنك قفل الأبواب وإلغاء قفلها، وتشغيل مصابيح ليد الخارجية أو إيقاف تشغيلها، وفتح غطاء المحرك، في حين لا يوجد زر إيقاف تشغيل المحرك، ولكن مع هذه الدقة المذهلة في التصميم، فلن نتفاجأ إذا تمكنت السيارة من التحرك، ما رأيكم هل ترغبون في شراء واحدة؟