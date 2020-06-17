إذا تجاوزت حرارة المسافر 38 درجة لن يُسمح له بدخول مطارات المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – أكدت الهيئة العامة للطيران المدني على البروتوكولات الوقائية التي فرضتها داخل المطارات بالمملكة، والتي يلزم على المسافر اتباعها وإلا سيُمنع من السفر.
ومن أهـم البروتوكولات التي فرضتها الهيئة، أنه لن يُسمح للمسافر الذي تتجاوز درجة حرارته “38” درجة مئوية من دخول المطارات، إلى جانب الالتزام بشراء التذاكر إلكترونياً والحضور قبل مواعيد إقلاع الرحلة بساعتين.
وأوضحت الهيئة أن دخول المطار أصبح مقتصراً على المسافرين فقط ويُستثنى من ذلك مرافق واحد لكبار السن وذوي الإعاقة، مع ضرورة الالتزام بلبس الكمامة وسيمنع الراكب من السفر إذا لم يلتزم بلبسها، وتعقيم اليدين عند الدخول إلى الصالة.
والجدير بالذكر أنه على المسافر الالتزام بالتعقيم من خلال أجهزة التعقيم المخصصة داخل المطار، مع المحافظة على المسافة الآمنة من خلال الوقوف على مسافة 2 متر بين المسافرين في مناطق التجمعات وأماكن الجلوس والانتظار.
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