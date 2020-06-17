الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وتداوله المدّونين على نطاق واسع، يُظهر صاحب سيارة مسروقة وهو يطلب من السارق أن يعيد السيارة التي سرقها!
وفي التفاصيل، بيّن مقطع الفيديو صاحب السيارة وهو يُمهل السارق إلى أذان المغرب ويطلب منه أن يعيد السيارة بعد قضاء حاجته وسيسامحه، موضحاً له أن كاميرات المراقبة في أحد الشوارع وثقت سرقته وكشفت وجهه وكل تحركاته.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” صاحب سيارة يُمهل سارقها بإعادتها وسيُسامحه! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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