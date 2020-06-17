“بالفيديو” صاحب سيارة يُمهل سارقها بإعادتها وسيُسامحه!

الخليج ٣٦٥ نت – انتشر مقطع فيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة وتداوله المدّونين على نطاق واسع، يُظهر صاحب سيارة مسروقة وهو يطلب من السارق أن يعيد السيارة التي سرقها!

وفي التفاصيل، بيّن مقطع الفيديو صاحب السيارة وهو يُمهل السارق إلى أذان المغرب ويطلب منه أن يعيد السيارة بعد قضاء حاجته وسيسامحه، موضحاً له أن كاميرات المراقبة في أحد الشوارع وثقت سرقته وكشفت وجهه وكل تحركاته.