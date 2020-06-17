بالصور.. أضخم المحركات في تاريخ صناعة السيارات

دائما ما كانت تتم المقارنة فيما بين محركات السيارات وفقا للقوة الحصانية التي تنتجها، أو معدلها الخارق في التسارع، وعلى غير العادة ضمن هذه القائمة، نشهد مقارنة على أساس الحجم، تجمع 10 سيارات حملت المحركات الأضخم حجما والأكثر سعة في تاريخ الصناعة.

وقدم القائمة موقع "أوتو كار" المختص باخبار السيارات، والتي شهدت مجموعة مميزة من الموديلات كان منها الحديث، والكلاسيكي.

وبدأ الموقع القائمة بالطراز صاحب المركز الأول، والحامل لأضخم محرك سيارة ركاب تقليدية، هو طراز The Beast موديل عام 1970، والذي كان يحمل محرك من طراز Merlin aero بسعة 27 لتر.

وفي المركز الثاني من كلاسيكيات هذه القائمة، جاء طراز السباقات Napier-Railton موديل عام 1936، الذي كان يحمل محركا عملاقا يعتبر الثاني في الحجم ضمن هذه القائمة، وتصل سعته لـ 23.9 لتر.

Advertisements

وفي المركز الثالث جاء من شركة كديلاك، طراز Sixteen Concept، وهو طراز اختباري للعرض فقط كشفت عنه كاديلاك عام 2003، وكان يحمل محرك من فئة V16 بسعة 13.6 لتر.

وفي المركز الرابع، جاء طراز Bugatti Royale الكلاسيكي من شركة بوجاتي الفرنسية، والذي طرح بمحرك عملاق، بسعة 12.7 لتر.

وجاء بالمركز الخامس ضمن القائمة، طراز "دودج فايبر"، الذي يعمل بمحرك من فئة V10 موديل عام 2015، وينتج قوة 600 حصان، ويأتي بسعة 8.4 لتر.



