نيسان روج في مواجهة شيفروليه وفورد.. صراعات الـSUV تشعل

أعلنت شركة نيسان عن طرح نسخة 2021 الأحدث من طراز "روج"، بإمكانيات مميزة، وضعته في منافسة مباشرة مع أبرز الموديلات المتواجدة بالأسواق من فئة SUV التابع لها.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بوضع النسخة الأحدث من طراز نيسان "روج" في مقارنة مع أقرب منافسيه بالأسواق، هم طراز شيفروليه Equinox 2020 وطراز فورد Escape 2020.

وبدأ الموقع المقارنة بالحديث عن قدرات المحرك لكل طراز من الموديلات الثلاثة، وبدأ بطراز نيسان "روج" الجديد، الذي يتوفر بخيار وحيد من المحرك، يأتي بسعة 2.5 لتر، وينتج قوة 181 حصان، مع عزم دوران 181 لفة/قدم، ومعدل استهلام للوقود جالون واحد لكل 30 ميل يقطعم الطراز على الطرق السريعة وداخل المدن معاً.

ثم تحدث الموقع عن طراز شيفروليه Equinox الذي يتوفر بسعات متعددة لمحركه التوربيني، 1.5 لتر، و 2.0 لتر، وقال "موتور وان" إن محرك الطراز ذو سعة 1.5 لتر ينتج قوة 170 حصان، مع عزم دوران 203 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات، ومعدل استهلاك وقود بجالون واحد لكل 28 ميل.

وفيما يخص الخيار الثاني من المحرك الذي يتوفر مع طراز Equinox ذو سعة 2.0 لتر، فينتج قوة 252 حصان، مع عزم دوران 260 لفة للقدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 9 سرعات، مع معدل استهلام للوقود جالون واحد لكل 25 ميل.

وبعد ذلك تحد الموقع عن طراز فورد Escape 2020، الذي يتوفر بثلاث محركات، الأول توربيني ذو سعة 1.5 لتر، ينتج قوة 181 حصان، مع عزم دوران 190 لفة للقدم، وناقل سرعة أتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، مع معدل استهلام للوقود جالون لكل 30 ميل كحد أقصى.

والخيار الثاني من محركات Escape من فورد، ياتي بسعة 2.0 لتر، توربيني ينتج قوة 250 حصان، مع عزم دوران 280 لفة للقدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 26 ميل.

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والمحرك الثالث الذي يتوفر به طراز فورد، هجين ذو سعة 2.5 لتر، ينتج قوة 200 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود جالون واحد لكل 41 ميل كحد أقصى.

بعد ذلك تحدث موقع "موتور وان" عن المواصفات الداخلية لكل طراز، وبدأ بطراز نيسان روج، الذي يتوفر بارتفاع داخلي للسقف بقياس 39.2 بوصة للمقاعد الخلفية و 41.1 بوصة للمقاعد الأمامية، ومساحة سفلية للقدم بقياس 36.8 للمقاعد الخلفية و 43.3 بوصة للمقاعد الأمامية.

ويتوفر طراز نيسان "روج" بنسخته لعام 2021 بقدرات تقنية أبرزها شاشة معلومات داخلية بقياس يتراوح بين 7.0 و 9.0 بوصة وفقا لفئة الطراز، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و أندرويد أوتو"، بالإضافة لشاشة عدادات رقمية، وخاصية شحن لاسلكية للهواتف الذكية، وخاصية تدفئة للمقاعد الخلفية.

بعد ذلك تحدث الموقع عن المواصفات الداخلية لطراز، شيفروليه Equinox، الذي يتوفر بارتفاع داخلي للسقف بقياس 38.5 بوصة بالمقاعد الخلفية و 40.0 بوصة بالمقاعد الأمامية، ومساحة سفلية للقدم بقياس 39.9 بوصة للمقاعد الخلفية و 40.9 بوصة بوصة للمقاعد الأمامية.

ويتوفر طراز شيفروليه بقدرات تقنية أبرزها شاشة معلومات داخلية بقياس يتراوح بين 7.0 و 8.0 بوصة وفقا لفئة الطراز، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و أندرويد أوتو"، بالإضافة لجهاز تنبيه للمسافة بين السيارة والسيارات المحيطة من الأمام والخلف.

أما طراز فورد Escape، فذكر موقع "موتور وان" انه يتوفر بارتفاع داخلي للسقف للمقاعد الخلفية بقياس 39.3 بوصة و 40.0 بوصة للمقاعد الأمامية، ومساحة سفلية للقدم للمقاعد الخلفية على مساحة 38.9 بوصة و 42.4 بوصة للمقاعد الأمامية.

ويتوفر طراز فورد بقدرات تقنية أبرزها شاشة معلومات داخلية بقياس يتراوح بين 7.0 و 8.0 بوصة وفقا لفئة الطراز، يدعمها أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و أندرويد أوتو"، وشاشة عدادات رقمية، وخاصية شحن لاسلكية للهواتف المحمولة.