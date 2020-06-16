سيارات المستقبل تحمي السائق من الإصابة بكورونا.. شاهد السر

ساهمت أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في تغيير شكل صناعة السيارات من مختلف الجوانب، بما في ذلك طريقة تصميم السيارة من الداخل والخارج، وفقا لتصريحات جديدة لأحد الرواد بهذا المجال.

وحسبما ذكرت مجلة "كار مجازين"، فإن "كريم حبيب" مدير قسم التصميمات بشركة كيا المصنعة للسيارات، كشف عن الاختلافات التي سيسهم كورونا في إدخالها على تصميم السيارات في المستقبل، للتماشي مع الظروف الصحية التي يفرضها الوضع الراهن بسبب انتشار الفيروس.

وأوضحت المجلة أن "كريم حبيب"، الذي سبق له العمل بأقسام التصميم بشركات سيارات كبرى مثل إنفينيت وبي إم دبليو، قال في تصريحاته إن تصميم السيارة من الداخل، سيعتمد في الأساس على أن يكون مضادا لانتشار البكتيريا، للوقاية من المرض.

وأوضح ذلك قائلا: "مصممي السيارات سيراعون في تصميم داخل السيارة، استخدام مواد خاصة لتغطية الاسطح الداخلية للسيارة لتجنب انتشار الباكتيريا عبر لمسها".

وسيتركز ذلك على أكثر المناطق التي تتعرض للمس من جانب السائق والركاب، مثل مقابض فتح الأبواب، وعجلة القيادة، وأزرار التحكم في السيارة.

وكشف "كريم حبيب" عن أن غالبية مصممي السيارات سيتوجهون لاستخدام خامة النحاس، في تصنيع المقابض الأكثر عرضة للمس داخل السياراة، لمعرفتهم بأن مادة النحاس أقل عرضة لنقل البكتيريا من المعادن الأخرى.

وصفة رئيس مرسيدس لهزية كورونا

وسبق أن جاء في تصريحات لرئيس مجلس إدارة مجموعة دايملر، ورئيس شركة مرسيدس، "علا كالينيوس"، في أحدث ظهور إعلامي له نهاية مايو الماضي، أن يتأمل خيرا في انفراجه قريبة بعالم تجارة السيارات بمرحلة ما بعد كورونا، حيث سلط الضوء على الكثير من الإيجابيات التي ستعود على صناعة السيارات في المستقبل بسبب الفيروس.

ونقل موقع "كار أدفايس" جانب من تصريحات "كالينيوس"، التي أدلى بها خلال أحد اللقاءات الإعلامية التي أجريت معه مؤخرا عبر تقنية "فيديو كونفرانس".

وقال "كالينيوس"، إن كورونا، سيزيد من شعبية فكرة امتلاك سيارة خاصة في الشهور المقبلة، مع تطبيق سياسات التعايش مع الفيروس.

وذلك لأن العملاء من مختلف دول العالم، سينجذبون لفكرة اقتناء سيارة خاصة بدافع الوقاية، ومن لم يكن يمتلك سيارة خاصة، سيحرص مستقبلا على شراء واحدة تجنبا منه لاستخدام وسائل النقل العامة، للحفاظ على سلامته وسلامة اسرته وتطبيقا لمبدأ التباعد الاجتماعي.

وهذا سيشكل ازدهارا متوقعا لمبيعات السيارات وفقا لتنبؤات كالينيوس، حيث سيعيد الملايين حول العالم النظر في أهمية اقتنائهم لسيارة خاصة خلال الأشهر القليلة المقبلة.

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وفي تصريحاته أشار "كالينيوس" للأباء المؤسسين لشركة دايملر ومرسيدس، وأهمية ما حققوه باختراع السيارة التي أصبحت تمثل حاليا حصنا حصين يحمي به الافراد أنفسهم في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم.

أبرز 5 تصميمات سيارات في 2020

وفي نفس السياق شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات التي اتسمت بتصميماتها المميزة، قام موقع "فوربس" برصد أبرز 5 تصميمات من بينها.

وكان من ضمن هذه السيارات ذات التصميم المميز لعام 2020، طراز كاديلاك CT5 الذي طرح بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة 237 حصان، وتتوفر منه نسخة بمحركات أكثر قوة، تصل لـ 335 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

وطراز شيفروليه Corvette Stingray الجديد كليا، والذي طرح بمحرك من فئة V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 490 حصان، مع عزم دوران 470 لفة/قدم.

وطراز فولفو بولستر "بولستر 2"، الكهربائي المميز، والذي يعمل بمحرك كهربائي بقوة 408 حصان، مع نطاق سير 330 ميل كحد اقصى لشحن بطارياته.

وضمن القائمة جاء أيضا طراز بورش تايكان الكهربائي، الذي طرح بمحرك قادر على السير لمسافة 300 ميل كحد أقصى لشحن بطارياته، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

واختتم الموقع القائمة بطراز تسلا الكهربائي، رودستر موديل 2020، الذي طرح بمحرك كهربائي قادر على السير لمسافة تصل لـ 620 ميل كحد أقصى لشحن بطاريات، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 1.9 ثانية.



