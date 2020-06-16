انفينيتي ستطلق سيارات كهربائية وهايبرد جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان الشهر الماضي عن خطة إعادة الهيكلة لخفض التكاليف وإغلاق بعض المصانع ووقف إنتاج بعض الموديلات، وأشارت التقارير إلى أن انفينيتي ستتأثر بشدة بهذه التغييرات، لتقوم في النهاية بوقف إنتاج موديلات الدفع الخلفي.

واليوم، قال رئيس انفينيتي الجديد، بيمان كارجر، في حديث صحفي أن انفينيتي ستوجه تركيزها على السيارات الكهربائية، مؤكداً أن تشكيلة سيارات شركته لن تتقلص، ومع ذلك يجدر بالذكر إلى أن الشركة قامت بالفعل بوقف إنتاج Q70 في أمريكا الشمالية.

وبالحديث عن موديلات الشركة القادمة، أكدت الشركة أنها ستقدم خيارات محرك متنوعة منها محركات الاحتراق الداخلي أو الكهربائية أو هايبرد عالية الأداء، حيث وصفت الشركة في السابق أن سيارات الهايبرد ستحتوي على محرك بنزين بثلاث أسطوانات سعة 1.5 لتر وبطارية صغيرة بسعة تتراوح بين 3.5 و5.1 كيلوواط/س، ليولد قوة إجمالية تتراوح بين 248 حصان و429 حصان بدون قابس شحن.

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تبدو خطة الشركة جنونية بعض الشيء، لكن انفينيتي قالت سابقاً أن سياراتها الهايبرد ستجمع بين أفضل مزايا السيارات الكهربائية والتقليدية، مؤكدة أنها ستتميز بتسارع فوري دون الحاجة إلى إعادة الشحن أو القلق من النطاق الكهربي، في حين قد تشارك موديلات انفينيتي المستقبلية منصات ومحركات سيارات نيسان.