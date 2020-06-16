جاكوار لاندروفر تعلن تسريح 1,100 موظف لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جاكوار لاندروفر عن خطط لتسريح 1,100 موظف في محاولة لمواجهة الأزمة الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، حيث سجلت شركة صناعة السيارات البريطانية خسائر ما قبل الضرائب تقدر بقيمة 531 مليون دولار (1.99 مليار ريال) من بداية العام وحتى شهر مارس، بالإضافة إلى خسائر قبل الضرائب بقيمة 629 مليون دولار (2.36 مليار ريال) في الربع الأخير من العام الماضي.
تخطط جاكوار لاندروفر لتسريح الموظفين المؤقتين في الأشهر المقبلة، حيث أنها سترفع هدفها لخفض التكاليف للعام المقبل إلى 6.3 مليار دولار (23.6 مليار ريال) وتأتي هذه التخفيضات الجديدة في الوظائف بعد تسريح 5,000 موظف العام الماضي، وهي ضربة مدمرة أخرى لقطاع السيارات والمجتمعات التي تعتمد على وظائف هذا القطاع، حيث سيفقد 400 موظف في أكبر مصانع الشركة في سوليهال بإنجلترا وظائفهم، والبقية سيعملون في بقية مصانع الشركة.
يذكر أن الشركة قالت إنها لم تتلق سوى 22 ألف طلب شراء لسيارتها لاندروفر ديفندر الجديدة، وهو الموديل الذي تأمل جاكوار لاندروفر في بيعه بكميات كبيرة، وهذا رقم مخيب للآمال وفقاً للخبراء، مؤكدين أنه أعلى بقليل من عدد سيارات ديفندر السابقة التي تم بيعها في عامها الأخير في 2016.
في الختام، بدأت صانعة السيارات في إعادة فتح مصانعها في المملكة المتحدة وأوروبا، ولكن العديد منها يعمل بطاقة انتاجية منخفضة، ولا يزال بعض مصانعها مغلقة، حيث قالت الشركة أنها تخطط لاستئناف الإنتاج تدريجياً لتلبية الطلب.
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