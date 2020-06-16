الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة Jacob & Co. عن ساعة يد جديدة ضمن مجموعة ساعات بوجاتي باهظة الثمن، مع إطلاق اسم Twin Turbo Furious على الساعة الجديدة بسعر لا يصدق بـ 580,000 دولار (2.17 مليون ريال).
الساعة مستوحاة من سيارة بوجاتي شيرون سوبر سبورت +300 التي كسرت الأرقام القياسية للسرعة العام الماضي، وتتوفر الساعة بنوعين، الأول يجمع بين التيتانيوم وألياف الكربون والثاني يجمع بين ذهب قيراط 18 وألياف الكربون.
ألوان ومواد الساعة مشابهة لنفس مواد الهايبركار، مع انتقال مستويات التعقيد للساعة كذلك في جميع وظائفها وتصميمها.. وستقتصر الشركة على إصدار 36 نسخة إجمالية للنوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر ساعة يد مستوحاة من بوجاتي شيرون سوبر سبورت بسعر 2.17 مليون ريال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.