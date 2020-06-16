احصل على عرض تغيير الزيت من البيت مع الوفاق لصيانة السيارات

الخليج ٣٦٥ نت – حققت الوفاق لتأجير السيارات نجاحاً مذهلاً على مدار 20 عاماً، ومؤخراً أعلنت الشركة الأولى لتأجير السيارات في السعودية عن تقديم خدمة الوفاق لصيانة السيارات، تمتع بأفضل عروض السيارات من الوفاق. مزايا العرض: غير زيت سيارتك من البيت بسعر يبدأ من 99 ريال

فلتر وتعقيم مجاني أهم ما تقدمه الوفاق لصيانة السيارات: الصيانة الدورية

الإصلاحات الخفيفة إلى المتوسطة

مخزون من قطع الغيار

تغيير الزيوت يمكنك طلب خدمة الوفاق لصيانة السيارات عبر ما يلي: واتساب: اضغط هنا رقم الجوال: 0540442192 Advertisements حسابات الوفاق لصيانة السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي: تويتر – انستجرام – فيسبوك صور العرض:

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