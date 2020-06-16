جينيسيس G70 2021 تظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – أسست جينيسيس لغة تصميم جديدة مع تدشينها لـ G80 و GV80 SUV، بملامح تصميم مميزة للعلامة في الشبك والمصابيح بشكل خاص، كما رأينا انتقال هذه الملامح لـ G70 سيدان الأصغر في الصور التجسسية التي ظهرت فيها.
والآن نرى صور تخيلية من AtchaCars لمقدمة G70، ونرى هنا تطبيق مقدمة G80 على شقيقتها الصغرى.. ومن أهم الاختلافات في التصميم هي المصابيح الأمامية، حيث فضّل الرسام وضع بعض الزوايا للمصابيح مقارنة بالمصابيح الأفقية لـ G80، كما نرى مصد أمامي أكثر انخفاضاً وفتحات هواء أكبر حجماً، والهدف هو إعطاء السيارة مظهراً أكثر رياضية.
ويُذكر أن الشكل الجديد لـ G70 سيتوازى مع محرك جديد كذلك، مع تأكيد جينيسيس بالفعل على تقديم محرك تيربو 4 سلندر 2.5 لتر عوضاً عن محرك 2.0 لتر الحالي، بقوة 290 حصان وعزم 420 نيوتن.متر.
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