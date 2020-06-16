أعلى 5 سيارات مبيعا ببريطانيا.. موديلات تتحدى الجائحة

رغم أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، شهدت مبيعات السيارات ببريطانيا خلال النصف الأول من 2020، نسب مبيعات جيدة لمجموعة مميزة من السيارات.

وقام موقع "أوتو إكسبرس" المختص بأخبار السيارات، بجمع السيارات الخمس التي تحدت كورونا وحققت أعلى نسب مبيعات في المملكة المتحدة خلال النصف الأول من العام.

وبدأ الموقع بالطراز الذي حقق المركز الأول كأعلى طراز مبيعا منذ بداية 2020، وهو طراز فورد Fiesta الذي تلقى 16,712 ألف طلب حجز للشراء.

وفي المركز الثاني جاء طراز فولكسفاجن جولف الذي كان ثاني أعلى سيارة مبيعا ببريطانيا في عام 2019، ومنذ بداية عام 2020 الجاري، تلقى هذا الطراز 14,847 ألف طلب حجز للشراء.

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أما بالمركز الثالث، جاء طراز آخر من شركة فورد، هو طراز Focus الذي تلقى منذ بداية عام 2020 الجاري، 14,594 ألف طلب حجز للشراء.

وفي المركز الرابع جاء طراز، Corsa التابع لماركة Vauxhall، والذي احتل المركز الرابع بين مبيعات سيارات 2019 ببريطانيا، ومنذ بداية عام 2020 الجاري، تلقى الطراز 13,118 طلب حجز للشراء.

وفي المركز الخامس جاء طراز نيسان Qashqai الذي تلقى منذ بداية عام 2020 11,985 ألف طلب للحجز، 5,907 آلاف طلب منهم كانوا خلال شهر أبريل الماضي فقط.



