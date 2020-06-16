فيديو.. تسلا رودستر تتغلب على شاحنة فورد العملاقة بتحدي السحب

وضعت سيارة تسلا رودستر بجيله الأول موديل عام 2008، في اختبار صعب لمواجهة شاحنة فورد F-650 العملاقة موديل عام 2015، عبر تحدي سحب عكسي للوقوف على قوة العزم الخاصة بالطرازين.

ونقل موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، الفيديو الذي شهد التحدي بين السيارتان، والذي تم تصوير تحت إشراف الخبراء بشركة Gruber Motor الأمريكية لصيانة السيارات.

وكشف فيديو التحدي عن مفاجأة غير متوقعة، بأن نجحت سيارة تسلا رودستر الكهربائية، في سحب شاحنة فورد عكس مسارها، بالرغم من انطلاق الشاحنة في الاتجاه المعاكس بأقصى قوتها.

وقال الموقع الأمريكي إن الخبراء بشركة Gruber Motor أقدموا على تنظيم هذا التحدي الجرئ، كتمهيد للتحدي الأكبر المرتقب بين شاحنة فورد F-150 وشاحنة تسلا سايبر ترك الجديدة، واللذان يرتقب طرحهما رسميا بالأسواق مع بداية العام الجاري.

وقدم موقع "إنسايد إي في"، مقارنة بين قدرات محركات شاحنة فورد F-650، وطراز تسلا رودستر، وبدأ بالجيل الأول من طراز رودستر الذي طرح في عام 2008.

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ووفقا لتقرير سابق لموقع "موتور وتريند"، فإن طراز تسلا رودستر 2008، يعمل بمحرك كهربائي هجين ينتج قوة 248 حصان، مع عزم دوران بمعدل 211 لفة للقدم، وبإمكان محرك الطراز الكهربائي السير لمسافة 220 ميل كحد أصى لشحن بطارياته.

كما ذكر الموقع أن هذا الجيل من طراز رودستر، يتمتع بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.9 ثانية فقط.

وذكر الموقع شاحنة فورد F-650، موديل عام 2015، الذي توفر بأكثر من محرك بقدرات متفاوتة، يعمل بالتربو ديزل، بسعة 6.7 لتر، وتصل قوة محركه لـ 360 حصان مع عزم دوران بمعدل مرتفع يصل لـ 800 لفة للقدم.

كما تتوفر من الشاحنة نسخة تعمل بمحرك من فئة V10 بسعة 8.0 لتر، وتنتج قوة 362 حصان، مع عزم دوران بمعدل 457 لفة للقدم.



