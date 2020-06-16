من 3 عجلات إلى القيادة الذاتية.. موديلات غيرت تاريخ صناعة السيارات

كانت الأولى من نوعها، هكذا خلدت هذه السيارات في تاريخ الصناعة، والتي قام بجمعها موقع "أوتو كار" ضمن قائمة ضمت أكثر من 70 موديل.

وبدأ الموقع قائمته، بأول سيارة تظهر في تاريخ صناعة السيارات وذلك في عام 1886، حين ظهرت مركبة Benz Patent-Motorwagen، من صناعة كارل بنز، أحد مؤسسي شركة مرسيدس بنز، وكانت عبارة عن مركبة من ثلاث عجلات.

ونقل الموقع صورة نادرة لهذه السيارة خلال اختبارها، وكانت تعمل بمحرك أحادي الأسطوانات، يتحرك بسرعة قصوة 10 أميال في الساعة.

وضمن القائمة، جاءت أول سيارة تطرح بإطرارت معدنية في التاريخ، وهي طراز بوجاتي "تايب 35"، التي طرحت عام 1924، والتي حققت ثورة في مجال تحسين أداء السيارة، والسيطرة عليها بشكل أفضل أثناء القيادة.

تلتها أول سيارة تطرح بمذياع في تاريخ الصناعة، وهي طراز "كاديلاك LA SALLE"، الذي طرح عام 1929، وكان الراديو من صناعة شركة "كروسلي" البريطانية ومن طراز AM.

وفي عام 1935، شهدت صناعة السيارات طرح أول سيارة تطرح بمساحات للزجاج الأمامي للسيارات، وذلك عبر طراز من ماركة Triumph Gloria، وقبل ذلك، كان يستعين السائق برفع رأسه أعلى الأتربة المتراكمة على الزجاج الأمامي ليتمكن من الرؤية أمامه اثناء القيادة.

وانتقلت صناعة السيارات لمستوى آخر بحلول عام 1936، حين طرحت شركة مرسيدس بنز، أول سيارة في العالم تعمل بمحرك "ديزل"، وقبل ذلك كانت تستعمل هذه المحركات لتشغيل السفن والغواصات فقط، وكان أول ظهوره لها عام 1908.

وذكر موقع "أوتو كار"، أن طراز مرسيدس الأول من نوعه الذي طرح بمحرك ديزل، كان باسم مرسيدس 260D، وينتج قوة 45 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 59 ميل في الساعة.

وفي عام 1939، شهدت صناعة السيارات طرح أول ناقل سرعة أوتوماتيكي في تاريخ الصناعة، وذلك عبر طراز Oldsmobile Hydra-Matic التابع لماركة Oldsmobile .

وفي عام 1951، ظهرت أول سيارة في تاريخ صناعة السيارات، زودت بزجاج جانبي يعمل بالكهرباء، يتم فتحه وغلقه عبر استخدام أزرار مخصصة لذلك، وذلك عبر طراز Imperial، التابع لماركة كرايسلر الأمريكية.

وفي عام 1953، شهدت صناعة السيارات، إنجازا جديد بالكشف عن أول سيارة يضاف لها مكيف هواء في تاريخ الصناعة، وذلك عبر طراز Nash Ambassador.

وفي عام 1957، ضمن فئات الشاحنات، شهدت صناعة السيارات أول شاحنة "بك – أب"، تطرح بكابينة خلفية، وصف مقاعد ثاني خلف المقاعد الأماية، وكانت هذه الشاحنة من طراز International Harvester Travelette.

وفي عام 1962، شهدت صناعة السيارات إنجاز كان الأول من نوعه، بطرح أول سيارة تعمل بمحرك توربيني، وذلك عبر طراز F-85 Jetfire من ماركة Oldsmobile.

وفي عام 1973، شهدت صناعة السيارات طرح أول سيارة هاتش باك رياضية، وكان ذلك طراز 1100Ti، من ماركة Simca، وهذا يؤكد عدم صحة الشائعة المنتشرة بعالم السيارات حول أن أول سيارة هاتش باك رياضية طرحت في تاريخ الصناعة هي فولكسفانج GTI.

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وكان بداية عهد صناعة السيارات بالوسائط الهوائية، المعروفة باسم أكياس الهواء المضادة للحوادث، عبر عدد من موديلات الماركات التابعة لشركة جنرال موتورز عام 1974.

وفي عام 1976، طرحت أول سيارة مزودة بشاشة عدادات رقمية في العالم عبر طراز Lagonda من ماركة أستون مارتن البريطانية.

ومن جديد، صنعت شركة مرسيدس التاريخ بعالم السيارات في عام 1978، حين قدمت أول سيارة مزودة بمحرك "تربو ديزل"، عبر طرازها المميز 300SD.

وكان طراز Fuego من ماركة رينو الفرنسية، أول طراز يطرح في تاريخ صناعة السيارات، مع امكانية غلق وفتحه بمفتاح اوتوماتيكي عن بوعد، وذلك في عام 1982.

وفي عام 1990، طرحت أول سيارة مزودة بنظام ملاحي للخرائط، على اتصال بالقمر الصناعة، وكان هذا طراز Eunos Cosmo من ماركة مازدا اليابانية.

وفي عام 1991، طرحت شركة تويوتا اليابانية أول سيارة مزودة بكاميرا خلفية تسهل من عملية الرجوع للخلف بالسيارة عن ركنها، وذلك عبر طراز Soarer.

وكانت بداية عهد صناعة السيارات بالمحركات الهجينة، في عام 1997، حين طرحت شركة تويوتا طراز "بيريوس" للمرة الأولى، بمحرك هجين مكون من محرك جازولين يدعمه محرك كهربائي.

وكانت أول سيارة تطرح بأحد خواص الذكاء الاصطناعي، هي سيارة Q45 من ماركة إنفينيتي اليابانية التي كانت أول سيارة تطرح بخاصية تلقي الأوامر الصوتية من السائق عام 2002.

وفي عام 2003، شهد العالم أول سيارة تطرح بإمكانية الركن الذاتي، عبر طراز تويوتا بيريوس هاتش باك، التي تمنح السيارة القدرة على ركن نفسها دون تدخل من السائق.

وفي عام 2014، كان طراز فيراري FF، أول سيارة تطرح في العالم وتعمل بنظام التغشيل التقني المتطور "أبل كار بلاي"، الذي يعد من أبرز الكماليات المرغوبة في السيارات حاليا.

وفي عام 2016، كانت شركة فولفو السويدية هي أول ماركة في العالم تطرح سياراتها بخاصية الفتح الذاتي للسيارة عبر اتصالها بهاتف السائق، وتمكن هذه الخاصية السائق من ترك مفتاح السيارة في المنزل وتغشيل سيارته عبر هاتفه الذكي.

وفي عام 2016 نفسه، طرحت شركة فورد أول سيارة تعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات، عبر نسخة العام نفسه من شاحنتها المميزة F-150.

وفي عام 2019 الماضي، طرحت شركة هيونداي أول سيارة يتم تشغيلها عبر بصمة اليد تدعيما لإجراءات الأمن والسلامة، عبر نسخة العام نفسه من طراز Santa Fe.



