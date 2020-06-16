مقارنة لكزس IS 2021 المحدثة والسابقة وأبرز الاختلافات “صور”

الخليج ٣٦٥ نت – مع تدشين لكزس IS 2021 بتحديثات واسعة للتصميم وتقنيات الراحة والترفيه، نقدم لكم أهم المقارنات بينها وبين الموديل السابق.

التغييرات الخارجية ظاهرة على الفور بمقدمة أكثر جراءة ومصابيح أمامية مدببة وشبك أمامي أكبر وأكثر عصرية.. مع تصميم جديد كلياً للجوانب ومصابيح خلفية متصلة بشريط ضوئي نحيف.. بشكل العام السيارة تبدو أكثر فخامة وعصرية.

تحديثات الداخل

من أهم تحديثات الداخلية هي وضع شاشة معلومات ترفيهية جديدة 10.3 إنش بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي للتكامل مع الجوال، مع بعض التحديثات للتصميم الداخلي، خاصة لفتحات التهوية والنفق المركزي.

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لكزس أكدت ان الموديل الجديد أهدأ وأكثر راحة وأمتع في القيادة من السابق، مع إضافة أنظمة سلامة محدثة قادرة على رصد المشاة وراكبي الدراجات والسيارات بشكل أفضل.

المحركات تظل كما هي لتشمل محرك 4 سلندر تيربو 2.0 لتر بقوة 241 حصان لنسخة IS 300 الدفع الخلفي، مع محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 260 حصان لنسخة 300 الدفع الكلي، وأخيراً محرك V6 سعة 3.5 لتر بقوة 311 حصان لنسخة IS 350.

لكزوس IS 2021 ستنطلق في الأسواق العالمية في الخريف القادم ولا نتوقع اختلافاً كبيراً في الأسعار.