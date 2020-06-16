موجز العين للسيارات.. إنجاز تسلا وبي إم دبليو ألبينا B5 وأودي S8

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

قالت شركة تسلا إن سيارتها من طراز S لونج رينج بلاس حققت إنجازا فريدا هو الأول من نوعه في التاريخ.

قبل أن تطرح سيارتك للبيع، عليك الانتباه لعدة أخطاء شائعة قد تؤدي إلى عدم تحقيق الربح المتوقع.

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كشفت شركة ألبينا، الثلاثاء، عن الموديل الجديد من سيارتها B5 المعتمدة على سيارة بي إم دبليو الفئة الخامسة بنسختي الصالون والكومبي.

يتسابق صانعو الدراجات الهوائية في تايوان لتلبية الطلب المتزايد على وسيلة النقل هذه في أوروبا والقارة الأمريكية مع الخوف من استقلال الحافلة أو قطارات الأنفاق المكتظة أو الحاجة إلى استنشاق الهواء بعد أسابيع من الحجر.

تعرف سيارات أودي الألمانية عموما وطرازات S8 خصوصا بتضمنها الكثير من عناصر الفخامة والرفاهية، لكن نسخة جديدة من السيارة حاولت التفوق على إبداعات المصنع.

كشفت شركة تويوتا النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها فورتشنر 2021، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.