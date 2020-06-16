الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من التوكيلات العالمية للسيارات، على شراء شفروليه ترافرس 2020.. ضمن عروض “نحن أقرب إليك.. مددنا عروض رمضان”. السيارة المشمولة في العرض: شفروليه ترافرس LS FWD 2020 بسعر 109,900 ريال. “لا يشمل القيمة المضافة”. مزايا العرض: Advertisements مجاناً الصيانة الدورية (10,000 كم و20,000 كم) للسنة الأولى فقط.

العرض يشمل رسوم تسجيل اللوحة والاستمارة.

العرض متوفر حتى نفاذ الكمية.

يسرى هذا العرض حتى 30 يونيو 2020.

صور السيارات في الإعلان هي للعرض فقط وقد تختلف عن الحقيقة.

هذا العرض متوفر للأفراد فقط.

تُطبق الشروط والأحكام. للحصول على العرض: اضغط هنا صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض التوكيلات العالمية للسيارات على شراء شفروليه ترافرس 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.