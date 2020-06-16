كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 16 يونيو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر "تبدأ من 169 ألف جنيه".. قائمة بأرخص 5 سيارات "أوتوماتيك" 2020 في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث قطاع كبير من عملاء السوق المصري، وخاصةً المقبلين على شراء السيارات الجديدة المزودة بناقل حركة "أوتوماتيك" وبأسعار اقتصادية.

وتنتمي السيارات الأوتوماتيك الأرخص سعرًا لعلامات تجارية فرنسية وروسية ويابانية وصينية، وتبدأ أسعارها في يونيو 2020 من 169.000 جنيه ولا تتجاوز 245.000 جنيه.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية للتعرف على أبرز وأرخص 5 سيارات مزودة بناقل حركة "أتوماتيك" في سوق الـ"زيرو" بمصر 2020:

لادا جرانتا - LADA Granta

تعد لادا جرانتا سيدان العائلية موديل 2020 أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر، تتوفر جرانتا أوتوماتيك بفئة واحدة من التجهيزات، تعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.6 لتر بقوة 98 حصان وناقل حركة من 4 سرعات.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة في يونيو الجاري 169.000 جنيه.

رينو لوجان - Renault Logan

تتوفر رينو لوجان أوتوماتيك موديل 2020 بأسعار تبدأ من 188.000 جنيه، والفئة الثانية بـ199.000 جنيه، والفئة الثالثة 212.000 جنيه، فيم يبلغ سعر الفئة الرابعة كاملة التجهيز 222.000 جنيه.

تستمد رينو لوجان الـ"مانيوال" طاقتها من محرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 90 حصان عند 5500 لفة في الدقيقة، وناقل الحركة من 5 سرعات، وتصل سرعتها القصوى 175 كم في الساعة ومتوسط استهلاك الوقود 6.2 لتر لكل 100 كم.

شيري أريزو 5 - Chery Arrizo 5

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تقدم شيري أريزو 5 المحلية موديل 2020 بثلاث فئات من التجهيزات جميعها مزود بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة

114 حصان ويرتبط بناقل حركة يدوي من 7 سرعات في الفئة القياسية، أما الفئتين الثانية والثالثة فتقدم بناقل أوتوماتيك من 7 سرعات.

وتأتى سعر الفئة الثانية من أريزو 5 المزودة بناقل حركة أتوماتيك بـ 189,000 جنيه، و تأتى الفئة الأعلى تجهيزًا بسعر 203.000 جنيه.

إم جي 5 - MG 5

تتوفر سيارة إم جي 5 سيدان المدمجة العائلية موديل 2020 بثلاث فئات من التجهيزات تعتمد جميعًا على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر بقوة 120 حصان، ويرتبط بناقل حركة CVT أوتوماتيك فعال يوفر في استهلاك الوقود.

تبدأ أسعار سيارة إم جي من 209.990 جنيه وحتى 244.990 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير - Suzuki Swift Dzire

تقدم سوزوكي ديزاير لعملاء السوق المصري بفئة واحدة من التجهيزات موديل 2020 بسعر رسمي 210.000 جنيه.

تعتمد ديزاير الجديدة على محرك من 4 اسطوانات سعة 1.2 لتر بقوة 83 حصانا وعزم أقصى للدوران 113 وحدة نيوتن متر، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 5 نقلات.

ويقدر متوسط استهلاك السيارة الجديدة التي تعمل بنظام الجر الأمامي بـ6.2 لترًا من الوقود لكل 100 كيلومترًا، وتتسارع من الثبات وصولاً إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 13.2 ثانية.