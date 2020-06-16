إنجاز غير مسبوق.. تسلا S تقطع 402 ميل بشحنة واحدة

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/6/16 02:05 م بتوقيت أبوظبي
قالت شركة تسلا إن سيارتها من طراز S لونج رينج بلاس حققت إنجازا فريدا هو الأول من نوعه في التاريخ! وفق ما ذكرت.
وأوضحت تسلا أن سيارتها نجحت في قطع مسافة 402 ميل بشحنة واحدة.
وذكر موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية،أن المنافسة كانت بين شركة تسلا وشركة Lucid Motors التي كانت تستعد لطرح أول طراز كهربائي من صنعها باسم the Air، وهو الطراز الذي كان سيسبق سيارات تسلا لتحقيق الإنجاز .
وأضاف أن الاختبار جديد الذي خضع له طراز تسلا موديل S تم تحت اشراف وكالة حماية البيئة الأمريكية لاقتصاد الوقود.
وقال موقع "إنسايد إي في"، إنه بعد هذا الاختبار، تغيرت موازين القوى، في عالم صناعة السيارات الكهربائية، وذكر الموقع ترتيب السيارات الكهربائية من موديلات 2020 ذات أطول نطاق سير في العالم بالوقت الحالي.
ووفقا لإنجاز موديل S، جاء هذا الطراز المميز في المركز الأول، بمحرك كهربائي قوي ، وفي المركز الثاني جاء طراز تسلا موديل X، في نسخته الأحدث لعام 2020،فيما جاء طراز تسلا موديل 3، وفئته "لونج رينج"، بنسخته الأحدث لعام 2020 في المركز الثالث.
ورابعا جاء طراز آخر من تسلا، هو موديل Y، وخامسا جاء طراز ماركة شيفروليه، نسخة 2020 "بولت"، وأخيرا طراز هيونداي كونا الكهربائي موديل 2020.
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