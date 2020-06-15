تمتلك 75% من أسهمها.. "ماهيندرا" الهندية تخطط لبيع "سانج يونج" الكورية

كتب: باسل الحلواني كشفت تقارير عالمية عن اعتزام عملاق صناعة السيارات الهندية شركة ماهيندرا آند ماهيندرا لمتد، بيع حصتها بالكامل، أو جزء منها في شركة صناعة السيارات الكورية "سانج يونج". تمتلك " ماهيندرا آند ماهيندرا لمتد"، نحو 75% من أسهم "سانج يونج"، التي تعد رابع أكبر مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية. أسهم "سانج يونج"، التي تعد رابع أكبر مصنع للسيارات في كوريا الجنوبية. يأتي ذلك في الوقت الذي تخطط فيه الشركة الهندية لخفض النفقات وإعادة هيكلتها لتجاوز أزمة فيروس كورونا Advertisements المستجد، خاصة بعد تسجيلها خسارة تقدر بنحو 258 مليون دولار في العام المالي الأخير. المستجد، خاصة بعد تسجيلها خسارة تقدر بنحو 258 مليون دولار في العام المالي الأخير. كانت "ماهيندرا"، قد تدخلت في عام 2010 لإنقاذ العلامة الكورية من الإفلاس. وفي "يناير" السابق، كانت "ماهيندرا"، تخطط لضخ نحو 230 مليار وون في سانج يونج الكورية، قبل أن تواجه أزمة مالية كبرى بسبب جائحة كورونا.

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