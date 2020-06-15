ماهيندرا الهندية تسعى لبيع علامة سانج يونج الكورية

الخليج ٣٦٥ نت – يبدو أن شركة ماهيندرا & ماهيندرا الهندية تسعى لبيع علامة سانج يونج، وهي رابع أكبر شركة سيارات كورية، طبقاً لتصريحات تنفيذية من المجموعة.

ماهيندرا مقبلة على خطة شاملة لخفض النفقات وإعادة هيكلة الشركة لتجاوز ازمة وباء الكورونا، خاصة بعد تسجيلها لخسارة 258 مليون دولار (967 مليون ريال) في العام المالي الأخير.

ماهيندرا تمتلك 75% من أسهم سانج يونج بعد تدخلها وإنقاذها للعلامة الكورية من الإفلاس في 2010 ولكن الآن تبحث الشركة عن مستثمر جديد لمشاركة حصة ماهيندرا أو حتى شرائها بشكل كامل.