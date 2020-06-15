الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة الوعلان للسيارات، وامتلك سيارة إستثنائية تجمع بين الأسلوب الفاخر والأداء العالي، أختبر الآن الفخامة المطلقة على متن سيارة جينيسيس. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: جينيسيس G90 موديل 2020. مميزات العرض: دفعة أولى 50% *، 50% بعد سنتين

5سنوات ضمان المصنع غير محدد الكيلومترات

5سنوات صيانة مجانية أو 100,000 كم

5سنوات خدمة المساعدة على الطريق

تأمين شامل طوال فترة سريان عقد الجهة التمويلية الشروط والأحكام: Advertisements ستتم إضافة رسوم التأمين لسنتين إلى الدفعة الأولى

ستتم إضافة ضريبة القيمة المضافة على سعر السيارة المذكور والتأمين

تطبق الشروط والأحكام للجهات التمويلية المعتمدة

قد تختلف مواصفات السيارات عن الصور المعروضة.

العرض ساري حتى 31 يونيو 2020 أو نفاذ الكمية. صورة العرض:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عرض الوعلان للسيارات على شراء جينيسيس G90 موديل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.