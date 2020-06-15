أودي S8 الفارهة.. سر النسخة "المقلدة" والأكثر فخامة

الخليج 365 - وكالاتالإثنين 2020/6/15 05:17 م بتوقيت أبوظبي
تعرف سيارات أودي الألمانية عموما وطرازات S8 خصوصا بتضمنها الكثير من عناصر الفخامة والرفاهية، لكن نسخة جديدة من السيارة حاولت التفوق على إبداعات المصنع.
شركة Abt وهي ألمانية أيضا لكنها متخصصة في التعديلات التقنية والتصميمية تركت بصماتها على السيارة أودي S8 لزيادة قوتها ومنحها المزيد من الملامح الرياضية.
وقامت الشركة بتعديل بعض مكونات السيارة، مثل الإسبويلر الخلفي بمظهر الكربون الشفاف والجنوط المصنوعة من معدن خفيف قياس 20 و21 بوصة.
وفي المقصورة الداخلية، تعتمد Abt أيضا على غطاء جديد لمفتاح Start-Stop وغطاء عصا ناقل الحركة.
وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة المكون من 8 أسطوانات على شكل حرف V سعة 4.0 لتر زادت قوته من 571 حصان/800 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى إلى 700 حصان/880 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى.
وبفضل معدلات الأداء الجديدة قل زمن تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س بمقدار 0.2 ثانية عن المعدل القياسي 3.6 ثانية.
كما زادت السرعة القصوى إلى 270 كم/س.
وبجانب هذه التعديلات تم إجراء تحسينات على مجموعة التعليق لتتناسب مع القوة الجديدة للمحرك.
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