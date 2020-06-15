تويوتا فورتشنر 2021.. محرك أقوى وتصميم برتوش جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت شركة تويوتا النقاب عن الموديل الجديد من أيقونتها فورتشنر 2021، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV. ويتميز الموديل الجديد ببعض الرتوش التصميمية المختلفة، والتي تظهر على شبكة المبرد الجديدة، والتصميم الجذاب للمصابيح الخلفية. كما يتميز بلوحة عدادات جديدة، ونظام ملتيميديا جديد مع شاشة 8 بوصة، ووظيفة دمج الهواتف الذكية عبر أبل كار بلاي وأندرويد أوتو. وستأتي تويوتا فورتشنر 2021 بمحركات محسنة يمكنها تقليل استهلاك الوقود بما يصل لـ 17%. Advertisements وأوضحت الشركة اليابانية أن السيارة سباعية المقاعد المصممة على أساس البيك آب Hilux تعتمد على محرك ديزل تربو رباعي الأسطوانات بقوة 210 حصان/500 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى. وبالتوازي مع زيادة معدلات أداء محرك السيارة تم زيادة حمل القطر ليصل إلى 3.1 طن كحد أقصى. وتويوتا فورتشنر سيارة متوسطة الحجم تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2004، وقد كشفت الشركة عن الجيل الثاني في 2015، واستهدف في المقام الأول أسواقًا مثل أستراليا وتايلاند.

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