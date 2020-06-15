“بالفيديو” سقوط دراجة طائرة وتحطمها في دبي

الخليج ٣٦٥ نت – نشرت قناة HOVERSURF OFFICIAL على موقع الفيديو “يوتيوب”، مقطع فيديو لعملية هبوط فاشلة لدراجة نارية طائرة من نوع Scorpion-3 في دبي. حيث أظهر الفيديو سقوط دراجة نارية طائرة تقل طياراً في دبي قد فشل في عمل البارومتر الخاص بالدراجة والتحكم بها، ما أدى إلى سقوطها مـن ارتفاع 30 متر وتحطُّمها. والجدير بالذكر أن هذا النوع من الدراجات تم الكشف عنه في معرض جيتكس عام 2017 في دبي، حيث يُمكنها عن تطير على ارتفاع معين وتنقل شخصا واحداً فقط، إلى جانب إمكانية التحكم بها عن بعد.

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