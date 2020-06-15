زودت بنظام المساعدة على تفادي الاصطدام الأمامي.. المواصفات الكاملة لـ"كيا بيكانتو" المُحدثة

كتب: باسل الحلواني

أجرت شركة "كيا موتورز" العديد من التحديثات الهامة لأصغر سياراتها بيكانتو (Picanto)، والتي ستتوفر للشراء في أسواق مختارة من الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الربع الثالث من عام 2020، وتوفر بيكانتو مجموعة من تقنيات الأمان وتكنولوجيا المعلومات المحصورة عادة بالسيارات الأكبر والأعلى سعراً، كما تتميز السيارة الجديدة بمجموعات نقل الحركة ذات الهندسة المحدّثة لتخفيض الانبعاثات، إلى جانب تحديثات مبهرة في التصميم الداخلي والخارجي.

تأتي سيارة بيكانتو المحدّثة مزوّدة بمجموعة من تقنيات الأمان المتطورة المتوفر في سيارات كيا الأكبر حجماً، ما يجعلها من أكثر السيارات أماناً في فئتها. وتشمل التحسينات مجموعة نقل الحركة بالبنزين التي تتضمن "ناقل السرعة اليدوي المؤتمت" (AMT) الاختياري من كيا من أجل قيادة أكثر سلاسة.

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات "كيا موتورز" في الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال بيان صحفي: "سيارة كيا بيكانتو الجديدة المحسّنة تُعدّ ترقية كبيرة لواحدة من أهم سياراتنا، حيث تم تجهيزها بالتكنولوجيا المتكاملة الجديدة، وميزات الأمان المتقدمة، وتصميم مذهل ومتجدد، وبذلك تزيد بيكانتو الجديدة من مستويات الأمان والقيمة والراحة والأناقة إلى حد كبير. قد تكون سيارة صغيرة، ولكنها تجمع حولها العديد من السائقين الراغبين بسيارة للمدينة تحقق لهم متعة حقيقية".

تتميز سيارات بيكانتو بتصميم خارجي لافت للنظر، وخصوصاً مع التحديثات المجراة على الطراز الرياضي GT-Line والطراز المستوحى من سيارات الدفع الرباعي X-Line، والنتيجة هي مظهر متجدد أكثر تميزاً.

وتمت مراجعة "واجهة" طرازي بيكانتو G-Line وX-Line كي تضيف لكل منهما حضوراً أقوى، وذلك يبدأ من شبك "أنف النمر" الأمامي، الذي يتميز بإطار منقوش ومظهر طليق، ويكوّن إطاره بلون الكروم شكلاً مميزاً يمتد إلى الجزء السفلي من الأضواء الأمامية المعاد تصميمها، ويمنح السيارة مظهراً جمالياً أكثر عرضاً وثباتاً. ويحتوي كل من جانبي شبك "أنف النمر" على مصباح أمامي أحمر في طراز GT-Line، أو كسوة سوداء ذات مظهر ميكانيكي في طراز X-Line تلائم فتحات التهوية.



ويحتوي الطرازان الآن على مصابيح أمامية بتصميم جديد، وأضواء إشارة نهارية بأربعة مصابيح LED، وفي الخلف، تحتوي السيارة كذلك تصميماً جديداً لمجموعة مصابيح LED، وتصميماً أضيق للمصابيح الضبابية يؤدي لمظهر أكثر فرادة بالنسبة للغمازات الخلفية في الوقت نفسه.

ويتميز طرازا GT-Line وX-Line بمصدات أمامية وخلفية ذات تصميم جديد، وخطوط خارجية أكثر دقة في هيكل السيارة لتحقيق مظهر أكثر عصرية. وتؤدي هذه التغييرات إلى تصميم أكثر متانة ومظهر أقوى لطراز X-Line، وبالنسبة لطراز GT-Line، فمظهرها أصبح أكثر ارتباطاً بطرازات GT فائقة الأداء من سيارات كيا. فتحات التهوية الأكبر والأعرض في المصد السفلي محاطة بمصد GT-Line الذي يحمل ذات لون هيكل السيارة، مع مسحات سوداء لامعة، ومصابيح ضبابية ذات مظهر ألماسي. ويتمتع طراز X-Line بمظهر الألواح الواقية من الانزلاق في سيارات الدفع الرباعي، مع كسوة ذات لون

معدني تحمل شعار X-Line، وإطار أسود لامع يمتد من الشبك الأمامي إلى إطار تجويف العجلات على جانبي السيارة.وتتيح بيكانتو المحدّثة إمكانية تخصيص أكبر للعملاء، عبر اختيارهم بين 10 ألوان مفعمة بالحياة، كما يتوفر تصميمان لجنوط الألومنيوم الجديدة من أجل تعزيز شخصية سيارة بيكانتو الرياضية : تصميم شعاعي بقياس 16 أو 14 بوصة، أو تصميم ألماسي ثنائي الألوان بقياس 16 بوصة.تتمتع المقصورة الداخلية لسيارة بيكانتو بعدد من التحديثات البصرية والتكنولوجية التي تتركز حول نظام الملاحة الصوتية والبصرية (AVN) ضمن شاشة "طافية" أكبر حجماً بقياس 8.0 إنشات، إلى جانب شاشة رقمية عالية الدقة بقياس 4.2 بوصة عند العداد الخاص بالسائق.وبحسب مستوى الطراز المختار والبلد، تتوفر مقصورة سيارة بيكانتو بمقاعد ذات تنجيد قماشي أسود أو من الجلد الاصطناعي، كما تحتوي هذه السيارة المحدّثة على مجموعة من مواد المفروشات الجديدة من أجل مظهر وإحساس عصريين ومرتفعي الجودة. كما تحتوي المقصورة الداخلية على خطوط مميزة باللون الأسود أو الفضي أو الأسود اللامع، وذلك على الأبواب ولوحة التحكم وحول صندوق ناقل السرعة.كما تتوفر سيارة بيكانتو المحدّثة بمجموعة من باقات الألوان الرائجة للمقصورة الداخلية، ما يتيح للعملاء تخصيص المقصورة بناءً على مواصفات السيارة والبلد.



وتحتوي باقة "الليمون الأخضر" (Lime Pack) على مقصورة داخلية ذات درجة لونية سوداء واحدة مع درزات شديدة التباين باللون الأخضر الليموني ومساند المقاعد الجانبية البيضاء، مع ناقل الحركة وإطارات فتحات التهوية المطلية باللون المعدني الفضي، إلى جانب لمسات باللونين الفضي والأخضر الليموني على الأبواب. أما السيارات المجهزة بالباقة البرتقالية (Orange Pack) فتحتوي على مقصورة داخلية ذات درجة لونية سوداء واحدة مع درزات وخطوط المقصورة الداخلية المميزة باللون البرتقالي، ولمسات باللونين الأسود والبرتقالي على الأبوب، فيما تحتوي السيارات المجهزة بالباقة الحمراء (Red Pack) على فرش أسود مع مساند جانبية حمراء للمقاعد، وخطوط مميزة باللون الأخضر ولمسات باللونين الأحمر والأسود على الأبواب. وأخيراً، توفر الباقة الخضراء (Green Pack) خطوطاً مميزة باللون الأخضر في مختلف أنحاء المقصورة، ولمسات باللونين الفضي والأحضر على الأبواب، إلى جانب فرش أنيق مكسو بقماش له ملمس قماش الدينيم.

ستتوفر سيارة بيكانتو المحدّثة في أسواق مختارة من الشرق الأوسط وأفريقيا مزودة بواحد من ثلاثة محركات بنزين "سمارت ستريم" (SmartStream) جديدة، وكل منها يزيد من كفاءة السيارة ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمحركات السابقة، وتتضمن كل من محرك حقن البنزين

المباشر بالشحن الطوربيني (T-GDi) بسعة 1.0 لتر الذي ينتج قوة دفع تبلغ 100 حصان، أو محرّكي الحقن مزدوج المنافذ (DPFI) بسعة 1.0 لتر وقوة 67 حصان، و1.2 لتر وقوة 84 حصان.ومن الابتكارات الأخرى في هذا الجانب، يحتوي محرك حقن البنزين المباشر بالشحن الطوربيني (T-GDi) على نظام حقن الوقود بالضغط المرتفع، والذي يبلغ الضغط فيه 350 بار، فيما يستبدل محركا التهوية الطبيعية تقنية الحقن متعدد النقاط بتقنية الحقن مزدوج المنافذ الجديدة، مع تحسين توقيت الحقن من أجل كفاءة قصوى في استهلاك الوقود. هذه الميزات تحسّن خطوط إعادة تدوير غازات العادم وتوقيت صمامات الاستنشاق من أجل أكبر كفاءة ممكنة في استهلاك الوقود.والمحركات الثلاثة مجهزة بنظام الإدارة الحرارية المدمج (ITMS) الذي يوفر تبريداً أكثر كفاءة لحجرة الاحتراق، كما يغير هذا النظام من إعدادات تبريد المحرك بناءً على نقطة التشغيل المثلى له.كما أن سيارة بيكانتو الحديثة هي أول إصدار مجهز بناقل السرعة اليدوي المؤتمت (AMT)، وهو قائم على ناقل سرعة يدوي خماسي السرعات مع مشغلات التعشيق وناقل الحركة لأتمتة العمليتين. باستخدام التعشيق المفرد الجاف، يعد ناقل السرعة اليدوي المؤتمت خياراً اقتصادياً للعملاء الذين يفضلون الراحة والسهولة التي توفرها ناقلات السرعة الأوتوماتيكية، دون التضحية بالكفاءة في استهلاك الوقود التي توفرها ناقلات السرعة اليديوية.تحتوي سيارة بيكانتو على نظام ملاحة بشاشة لمس "طافية" كبيرة بقياس 8.0 بوصات، لتحل مكان النظام السابق بقياس 7.0 بوصات. كما تتوفر ميزة الاتصال بعدة أجهزة عبر البلوتوث، ما يمكن الركاب من وصل جهازين محمولين في الوقت نفسه، واحد للاتصالات والموسيقى والفيديوهات، والثاني للموسيقى والفيديوهات فقط. كما يحتوي هذا النظام على تطبيقي Apple CarPlay وAndroid Auto كميزة أساسية.تزخر بيكانتو الجديدة بعدد من أحدث أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) من كيا، ومجموعة من أنظمة الأمان النشطة لضمان سلامة الركاب، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات أماناً في فئتها.وبحسب المواصفات المختارة، تشمل أنظمة مساعدة السائق المتقدمة في بيكانتو نظام "المساعدة في تفادي الاصطدام الأمامي" (FCA) القادر على رصد السيارات والمشاة. إضافة إلى ذلك، تتوفر سيارة بيكانتو مع نظام "تفادي الاصطدام في النقطة العمياء" (BCA)، و"االمساعدة على البقاء في حارة السير" (LKA)، و"تنبيه السائق" (DAW)، و"المساعدة في الحفاظ على حارة السير" (LFA).ويستخدم نظام "المساعدة في الحفاظ على حارة السير" (LFA) الكاميرا والحساسات الأمامية لمراقبة علامات الشارع، والتحكم بتوجيه سيارة بيكانتو والحفاظ على موقعها وسط حارة السير، كما يحتوي الإصدار الجديد من السيارة على نظام "المساعدة في تفادي الاصطدام بالسيارات الخلفية" (RCCA) الذي ينبه السائق ويوقف المركبة إن رصد سيارة أخرى تقترب من يساره أو يمينه أثناء الرجوع بها إلى الخلف لمغادرة الموقف.



كما أن سيارة بيكانتو مجهزة بنظام "إشارة التوقف الطارئ" (ESS)، والذي يشغّل إشارات التنبيه الضوئية لتحذير السيارات الخلفية إن اضطر السائق للفرملة بشكل مفاجئ. ويقوم نظام "المساعدة في صعود المنحدرات" (HAC) بتثبيت السيارة باستخدام الفرامل، لضمان انطلاقها بسلاسة عند بداية صعود المنحدر.

تم تجهيز هذا الإصدار المحدّث بنظام "التحكم بثبات المركبة" (VSM) و"توجيه عزم الدوران بالفرامل"، و"التحكم بالفرامل على الزوايا" (CBC) و"الثبات على المسار المستقيم" (SLS) كميزات أساسية، ما يحافظ على تحكم السائقين بالسيارة أثناء الفرملة أو الانعطاف على الزوايا.

وتحتوي سيارة بيكانتو الأحدث على ما يصل إلى سبعة وسائد هوائية في مختلف أنحاء المقصورة، بما في ذلك وسادة هوائية لركبتي السائق، وذلك حسب المواصفات المختارة والبلد، كما تحتوي على مثبّت ونقاط الارتكاز الخاصة بمقعد الأطفال "آيسوفيكس" (ISOFIX).