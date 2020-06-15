وصول أكبر سيارة "تويوتا هايبرد" إلى السعودية

كتب: باسل الحلواني

أعلن وكيل علامة تويوتا اليابانية بالمملكة العربية السعودية، عن إطلاق أكبر سيارة هايبرد حتى الآن ضمن مجموعة مركبات تويوتا الصديقة للبيئة، في السوق السعودية، وهي تويوتا هايلاندر الجديدة كلياً.

تعد هايلاندر أول مركبة رياضية متعدّدة الاستخدامات متوسطة الحجم من فئة الهايبرد في المملكة، وهي من أكثر المركبات كفاءةً في استهلاك الوقود من فئتها.

وقامت تويوتا بتطويرها من خلال الجمع بين معرفتها العميقة في تطوير مركبات الـهايبرد، وخبرتها الواسعة في المركبات متعددة الاستخدامات، إلى جانب قدرتها على ضمان تقديم مستويات عالية من الجودة وقوة التحمل والاعتمادية.

وتستند هذه المركبة المبتكرة إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي إرث شركة تويوتا العريق الذي يمتد لأكثر من 23 عاماً في مجال تطوير التقنيات الصديقة للبيئة، والقاعدة العملاء الضخمة التي تضم أكثر من 15 مليون عميل راضٍ عن اقتناء مركبة هايبرد، وامتلاك الشركة لأكبر عدد من طرازات مركبات الـ “هايبرد” الكهربائية في المنطقة.

تتكامل منظومة السلامة المميزة في هذه المركبة مع تقنيات السلامة المتقدمة Toyota Safety Sense، وهي مزودة بمجموعة من مزايا السلامة الشاملة التي تؤمن درجات حماية متقدمة جدا للركاب وترسي معايير جديدة في فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، من ضمنها سبع وسادات هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي، بما في ذلك وسادات هوائية ستارية جانبية لصفوف المقاعد الثلاثة، كما تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة في استهلاك الوقود، ونظام الدفع الرباعي الذكي، والمساحة الرحبة للمقصورة، بالإضافة إلى قوة إجمالية تبلغ 240 حصاناً. الرياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب قدرتها على ضمان تقديم مستويات عالية من الجودة وقوة التحمل والاعتمادية.وتستند هذه المركبة المبتكرة إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي إرث شركة تويوتا العريق الذي يمتد لأكثر من 23 عاماً في مجال تطوير التقنيات الصديقة للبيئة، والقاعدة العملاء الضخمة التي تضم أكثر من 15 مليون عميل راضٍ عن اقتناء مركبة هايبرد، وامتلاك الشركة لأكبر عدد من طرازات مركبات الـ “هايبرد” الكهربائية في المنطقة.تتكامل منظومة السلامة المميزة في هذه المركبة مع تقنيات السلامة المتقدمة Toyota Safety Sense، وهي مزودة بمجموعة من مزايا السلامة الشاملة التي تؤمن درجات حماية متقدمة جدا للركاب وترسي معايير جديدة في فئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات، من ضمنها سبع وسادات هوائية تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي، بما في ذلك وسادات هوائية ستارية جانبية لصفوف المقاعد الثلاثة، كما تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة في استهلاك الوقود، ونظام الدفع الرباعي الذكي، والمساحة الرحبة للمقصورة، بالإضافة إلى قوة إجمالية تبلغ 240 حصاناً.

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