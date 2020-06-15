سكودا تكشف عن موعد طرح نسخة Scout من أوكتافيا "كومبي"

تعتزم عملاق صناعة السيارات سكودا، طرح نسخة Scout من أيقونتها Octavia الكومبي خلال فصل الخريف القادم.

تتمتع السيارة الجديدة بزيادة في الخلوص الأرضي بمقدار 2 سم وألواح بلاستيكية على غرار موديلات SUV. موديلات SUV.

تعتمد نسخة Scout على سواعد محرك ديزل سعة 2.0 لتر وبقوة 147 كيلووات/200 حصان، وبجانب هذا المحرك يتوفر محرك ديزل بقوة 85 كيلووات/115 حصان و110 كيلووات/150 حصان، ومحرك بنزين بقوة 110 كيلووات/150 حصان، وآخر يعمل بوقود البنزين بقوة 140 كيلووات/190 حصان. 85 كيلووات/115 حصان و110 كيلووات/150 حصان، ومحرك بنزين بقوة 110 كيلووات/150 حصان، وآخر يعمل بوقود البنزين بقوة 140 كيلووات/190 حصان.

وتتوفر من السيارة نسخ الدفع الهجين المعتدل، كما تتسع باقة الدفع بنسخ الدفع الأمامي بجانب الرباعي وذلك للمرة الأولى.

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